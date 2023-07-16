影／屢犯不改！新北藥師酒駕撞倒女騎士 酒測值1.38辯稱宿醉未退

新北市新莊區前天上午發生轎車追撞前方機車事故，造成女騎士摔倒，手腳多處擦挫傷。警方到場聞到57歲郭姓肇事駕駛身上有酒味，酒測值達1.38毫克，他供稱是前1天晚上喝酒宿醉未退，警詢後被依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，郭姓男子的職業是藥局藥師，過去曾有酒駕記錄，前天上午9時許，他自稱開車要去送貨，沿新莊區中原路直行到思源路口時，追撞前方同向的機車，害45歲賴姓婦人摔倒，手腳多處擦挫傷送醫包紮。

警方趕抵處理車禍，聞到郭男身上有酒味，呼氣酒測值高達1.38毫克，郭男辯稱是前一晚喝酒，只喝了200毫升威士忌。員警將他帶回派出所，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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