馬桶竄出蛇！天熱大蛇躲民宅避暑 屋主嚇到軟腳

天氣炎熱，許多大蛇闖進民宅避暑，雲林地區連日來接獲住家出現大蛇，昨晚斗六市更有民眾開門，頭頂傳來「嘶！嘶！」聲音，抬頭一看竟有一條巨蛇被門夾住，張嘴要攻擊人，另有一獨居婦人在床上遭蛇吻送醫幸無大礙，也有人打開鐵捲門一條蛇從天而降，有的馬桶則竄出蛇，讓住戶嚇到腿軟。

一名斗六市民昨晚開門要出去遛狗，才推開門竟聽到可怕的「嘶！嘶！」聲音，抬頭一看，竟是一條大蛇攀在門上，被門夾住張大嘴「慘叫」，還作狀要攻擊人，他嚇得趕緊報案求救。縣府農業處委外捕蛇專家劉津丞火速趕往將這條長約1.8公尺被夾在門上的黑眉錦蛇，手到擒來，解除危機。

另，大埤鄉有一名婦人關鐵捲門時，忽然一條大蛇從天而降，掉在她的肩上，婦人嚇到兩腿發軟、全身起雞皮疙瘩趕緊求救，也是黑眉錦蛇作怪。

捕蛇專家劉津丞指出，蛇也難耐高溫炎熱才會躲進民宅避暑，雲林縣消防局統計，近來報抓蛇、捕蜂案件明顯增加，每天約有30多件，以臭青母、南蛇、黑眉錦蛇為多。蛇闖民宅，除為了避暑，也為覓食，例如牠們追捕下水道的老鼠，就沿著下水道從進入民宅的排水孔再爬進屋內。

劉津丞說，最近捕蛇，就曾遇到3件蛇從下水道爬進住家馬桶裡，其中1件屋主坐在馬桶突然感覺有東西在碰撞屁股，起身低頭看竟是一隻蛇，嚇得大聲尖叫奪門而出，另2件則是屋主才脫褲子準備如廁，即發現嚇得趕緊衝出門外。

前幾天更有一名獨居阿嬤在床上睡覺，突然有東西咬她，掀開被子一看，床上竟有一條蛇，擔心是毒蛇趕緊打119求救。救護人員趕緊將她送醫，幸好也是無毒的保育類黑眉錦蛇。

劉津丞說，黑眉錦蛇常闖入民宅，所以有「最美家蛇」之稱，通常蛇移動沒有方向感，也不會主動攻擊人，民眾若發現千萬不要去驚嚇牠們，保持30公尺以上距離，趕緊打119或1999通報，並要注意牠們移動的方向，才有助於縮短捕蛇時間。