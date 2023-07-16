快訊

716凱道遊行民眾中暑…蔡總統全代會穿外套稱「冷氣還不錯」 掀議

昔日本電影重現…陸中年失業大軍提公事包 在星巴克「扮上班」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬桶竄出蛇！天熱大蛇躲民宅避暑 屋主嚇到軟腳

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

天氣炎熱，許多大闖進民宅避暑，雲林地區連日來接獲住家出現大蛇，昨晚斗六市更有民眾開門，頭頂傳來「嘶！嘶！」聲音，抬頭一看竟有一條巨蛇被門夾住，張嘴要攻擊人，另有一獨居婦人在床上遭蛇吻送醫幸無大礙，也有人打開鐵捲門一條蛇從天而降，有的馬桶則竄出蛇，讓住戶嚇到腿軟。

一名斗六市民昨晚開門要出去遛狗，才推開門竟聽到可怕的「嘶！嘶！」聲音，抬頭一看，竟是一條大蛇攀在門上，被門夾住張大嘴「慘叫」，還作狀要攻擊人，他嚇得趕緊報案求救。縣府農業處委外捕蛇專家劉津丞火速趕往將這條長約1.8公尺被夾在門上的黑眉錦蛇，手到擒來，解除危機。

另，大埤鄉有一名婦人關鐵捲門時，忽然一條大蛇從天而降，掉在她的肩上，婦人嚇到兩腿發軟、全身起雞皮疙瘩趕緊求救，也是黑眉錦蛇作怪。

捕蛇專家劉津丞指出，蛇也難耐高溫炎熱才會躲進民宅避暑，雲林縣消防局統計，近來報抓蛇、捕蜂案件明顯增加，每天約有30多件，以臭青母、南蛇、黑眉錦蛇為多。蛇闖民宅，除為了避暑，也為覓食，例如牠們追捕下水道的老鼠，就沿著下水道從進入民宅的排水孔再爬進屋內。

劉津丞說，最近捕蛇，就曾遇到3件蛇從下水道爬進住家馬桶裡，其中1件屋主坐在馬桶突然感覺有東西在碰撞屁股，起身低頭看竟是一隻蛇，嚇得大聲尖叫奪門而出，另2件則是屋主才脫褲子準備如廁，即發現嚇得趕緊衝出門外。

前幾天更有一名獨居阿嬤在床上睡覺，突然有東西咬她，掀開被子一看，床上竟有一條蛇，擔心是毒蛇趕緊打119求救。救護人員趕緊將她送醫，幸好也是無毒的保育類黑眉錦蛇。

劉津丞說，黑眉錦蛇常闖入民宅，所以有「最美家蛇」之稱，通常蛇移動沒有方向感，也不會主動攻擊人，民眾若發現千萬不要去驚嚇牠們，保持30公尺以上距離，趕緊打119或1999通報，並要注意牠們移動的方向，才有助於縮短捕蛇時間。

廚房或廁所因有排水孔，很容易被蛇鑽進屋，要格外小心。記者蔡維斌／翻攝
廚房或廁所因有排水孔，很容易被蛇鑽進屋，要格外小心。記者蔡維斌／翻攝
有人關鐵捲門，忽然掉下一條大蛇，婦人嚇到腿發軟，幸由捕蛇專家解除危機。記者蔡維斌／翻攝
有人關鐵捲門，忽然掉下一條大蛇，婦人嚇到腿發軟，幸由捕蛇專家解除危機。記者蔡維斌／翻攝
一名斗六市民開門聽到嘶嘶作響，抬頭一看門縫竟有一條大蛇被夾住，趕緊向消防隊求救。記者蔡維斌／翻攝
一名斗六市民開門聽到嘶嘶作響，抬頭一看門縫竟有一條大蛇被夾住，趕緊向消防隊求救。記者蔡維斌／翻攝
一名獨居婦人睡覺時被咬，掀開被子竟是一條蛇，送醫幸無大礙。記者蔡維斌／翻攝
一名獨居婦人睡覺時被咬，掀開被子竟是一條蛇，送醫幸無大礙。記者蔡維斌／翻攝

馬桶 獨居 雲林

延伸閱讀

枕頭比馬桶髒！皮膚科醫示警：未定期清潔恐致毛囊炎，應每X天更換1次枕頭套

杯子、水壺多久沒洗？別讓喝水像喝馬桶水！教你3招輕鬆滅菌

避暑遊商機1.5兆 陸夏日經濟夯

炎熱天動物也受不了 嘉義公園驚見大蛇躲水溝沖水避暑

相關新聞

所長被拔官！3警誤逮致高中生受傷 加重處分並連坐溪湖分局長 全案移送

彰化縣埔鹽鄉一名17歲高職生，7月4日打工下班疑被誤認為逃逸移工，遭3名員警追緝，撞到一旁耕耘機縫了17針，地方群情激憤...

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為 7人住院治療

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，不料在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，瞬間有多名民眾受傷，今早市府衛生局統計...

嘉義金虎爺會遶境傳爆炸…13歲童40多處穿刺傷 胃穿孔仍在加護病房

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，爐主紅壇旁突傳出爆炸，28人受傷送醫，最小傷者年僅2歲，共7人傷重住院，年齡從...

獨／防止男女不正當關係…高雄傳派出所長和女警搞曖昧 遭調整職務

高雄市某分局一名派出所所長傳出和女警搞曖昧，遭分局內部同仁在網路社團爆料，指兩人共乘機車外出，女警服大備勤務時，原本應接...

赴蘭嶼潛水…男呼吸器遭海浪拍打掉落 搶救後仍不治

受颱風外圍環流影響，台東外海風浪大、海象差，一群遊客今早在蘭嶼開元港下海潛水，其中傅姓男子返回途中呼吸器突遭海浪拍打掉落...

嘉義虎爺會爆炸案釀28傷 消防局初判：垃圾袋造成氣爆

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，有28名受傷送醫，大部分已返家休息，仍有7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦