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行經騎士嚇壞…板橋縣民大道突天降烤麵包機 新北警鎖定涉嫌住戶

中央社／ 新北16日電

新北市板橋區縣民大道某路段，昨天上午突然有1台烤麵包機從天而降，嚇壞行經的機車騎士，警方獲報查訪及調閱監視畫面後鎖定涉嫌的住戶，後續將依公共危險罪嫌送辦。

海山警分局今天以訊息說明指，埔墘派出所昨天接獲通報，有機車騎士騎車至縣民大道3段某巷口停等紅燈，此時突然有烤麵包機從天而降，當場砸爛，零件四散，讓騎士嚇到並報警，案發時東西砸毀的巨響也讓附近住戶出來查看。

警方獲報到場查看，所幸物品掉落時沒有造成其他民眾受傷及車輛財物損失，經擴大調閱路口監視器影像，查訪附近住戶，鎖定涉嫌的公寓住戶，由於其家屬表示涉嫌人的精神狀況不佳，因此，將等涉嫌人到案說明，再依公共危險罪嫌移請新北地檢署偵辦。

機車騎士 麵包 新北

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