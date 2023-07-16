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赴蘭嶼潛水…男呼吸器遭海浪拍打掉落 搶救後仍不治

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

颱風外圍環流影響，台東外海風浪大、海象差，一群遊客今早在蘭嶼開元港下海潛水，其中傅姓男子返回途中呼吸器突遭海浪拍打掉落，疑似吸入海水後意識模糊，警消獲報前往救援，不過傅男被救起時已無意識，經送往衛生所搶救後仍宣告不治。

消防局指出，上午8點48分接獲通報，蘭嶼開元港發生溺水意外，蘭嶼分隊出動人車前往救援，到達時患者已被同行友人救援至岸上，不過當下評估患者已無呼吸心跳，送往蘭嶼衛生所急救，1小時後宣告死亡。

據了解，死者傅姓男子住在新北市，此次跟10名同學相約到台東蘭嶼潛水，一行人出海後發現風浪大十分危險，不料即將上岸之際，傅男的呼吸器竟遭海浪拍打掉落，傅男吸入海水，發現時意識模糊。

一群遊客今早在蘭嶼開元港下海潛水，其中傅姓男子返回途中呼吸器突遭海浪拍打掉落，疑似吸入海水後意識模糊，傅男被救起時已無意識，經送往衛生所搶救後仍宣告不治。圖為蘭嶼開元港，僅示意。記者李蕙君／攝影
一群遊客今早在蘭嶼開元港下海潛水，其中傅姓男子返回途中呼吸器突遭海浪拍打掉落，疑似吸入海水後意識模糊，傅男被救起時已無意識，經送往衛生所搶救後仍宣告不治。圖為蘭嶼開元港，僅示意。記者李蕙君／攝影
台東蘭嶼開元港發生潛水客溺水意外，同行友人先將人救上岸，警消到場接手急救，可惜送醫仍宣告不治。圖／讀者提供
台東蘭嶼開元港發生潛水客溺水意外，同行友人先將人救上岸，警消到場接手急救，可惜送醫仍宣告不治。圖／讀者提供

蘭嶼 意識 颱風 海象

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