投資高報酬不一定有！ 土城警用經驗攔阻婦遭詐3百萬

投資一定有風險，說絕對有高報酬就要注意！警方推動識詐不遺餘力，但仍有民眾被高報酬的投資詐騙吸引，新北市土城警分局頂埔所日前就接獲玉山銀行南土城分行報案，指疑有民眾遭詐，警員蔡皓亘立刻前往了解。

蔡皓亘到場後發現64歲陳姓婦人在臉書認識網友，隨後加入對方Line後，對方不斷慫恿陳婦投資虛擬貨幣會有豐厚獲利，陳婦不疑有他旋即至銀行要臨櫃匯款，幸行員因金額龐大察覺有異，立刻通報警方。

警方識破為投資詐騙，除行員利用自身專業說明該筆投資的諸多疑點，蔡皓亘也分享過往處理過的詐騙案件，陳婦才相信遇上投資詐騙，也幸得行員與警方通力合作攔阻。保住陳婦的300萬血汗錢。