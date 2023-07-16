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投資高報酬不一定有！ 土城警用經驗攔阻婦遭詐3百萬

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

投資一定有風險，說絕對有高報酬就要注意！警方推動識詐不遺餘力，但仍有民眾被高報酬的投資詐騙吸引，新北市土城警分局頂埔所日前就接獲玉山銀行南土城分行報案，指疑有民眾遭詐，警員蔡皓亘立刻前往了解。

蔡皓亘到場後發現64歲陳姓婦人在臉書認識網友，隨後加入對方Line後，對方不斷慫恿陳婦投資虛擬貨幣會有豐厚獲利，陳婦不疑有他旋即至銀行要臨櫃匯款，幸行員因金額龐大察覺有異，立刻通報警方。

警方識破為投資詐騙，除行員利用自身專業說明該筆投資的諸多疑點，蔡皓亘也分享過往處理過的詐騙案件，陳婦才相信遇上投資詐騙，也幸得行員與警方通力合作攔阻。保住陳婦的300萬血汗錢。

土城警分局呼籲，投資一定有風險，投資之前務必先了解投資的項目，若遇「穩賺不賠、獲利豐厚」等關鍵詞，必是詐騙，切勿依照對方指示操作，若遇疑似詐騙情形可撥打165反詐騙專線、110報案專線或直接至臨近派出所詢問。

投資高報酬不一定有！ 土城警用經驗攔阻婦遭詐3百萬。記者李易昌／翻攝
投資高報酬不一定有！ 土城警用經驗攔阻婦遭詐3百萬。記者李易昌／翻攝
投資高報酬不一定有！ 土城警用經驗攔阻婦遭詐3百萬。記者李易昌／翻攝
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詐騙

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