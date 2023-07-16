火警4受困「關門待救」 新北消防局:謹記火場逃生8字訣
新北市永和區永平路一棟4樓住宅，今下午2時54分1樓冒出黑煙，警消獲報屋內4人受困，電話中已教導民眾關門待救，消防救援人員抵達後旋即將4人救出，意識清醒、無外傷或嗆傷，但仍預防性送醫。
火勢在下午3時熄滅，為燃燒雜物、燃燒面積1平方公尺，新北市消防局呼籲火場逃生8字訣「小火快逃，濃煙關門」，並同時宣導三項火場逃生概念，一是自起火戶逃生時應關閉大門阻隔火煙擴散，建議平時應具備2個以上逃生動線。
二是地上樓層在樓梯無煙尚可逃生時，宜向下逃生離開建築物為主；地下空間則可運用緊急避難梯或安全梯進行逃生；離開起火建築物後千萬不能重返火場。
三為當逃生動線有濃煙阻礙且無其他逃生方式時，則可採關門求生：優先選擇遠離火點、防火防煙隔間且可對外求救的房間進行關門求生，應避免選擇浴室躲藏；另外，若手邊有電話，請撥打119告知求生位置、讓消防人員可以加速救援。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言