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火警4受困「關門待救」 新北消防局:謹記火場逃生8字訣

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市永和區永平路一棟4樓住宅，今下午2時54分1樓冒出黑煙，警消獲報屋內4人受困，電話中已教導民眾關門待救，消防救援人員抵達後旋即將4人救出，意識清醒、無外傷或嗆傷，但仍預防性送醫。

火勢在下午3時熄滅，為燃燒雜物、燃燒面積1平方公尺，新北市消防局呼籲火場逃生8字訣「小火快逃，濃煙關門」，並同時宣導三項火場逃生概念，一是自起火戶逃生時應關閉大門阻隔火煙擴散，建議平時應具備2個以上逃生動線。

二是地上樓層在樓梯無煙尚可逃生時，宜向下逃生離開建築物為主；地下空間則可運用緊急避難梯或安全梯進行逃生；離開起火建築物後千萬不能重返火場。

三為當逃生動線有濃煙阻礙且無其他逃生方式時，則可採關門求生：優先選擇遠離火點、防火防煙隔間且可對外求救的房間進行關門求生，應避免選擇浴室躲藏；另外，若手邊有電話，請撥打119告知求生位置、讓消防人員可以加速救援。

火警4受困「關門待救」， 新北消防局:謹記火場逃生8字訣。記者李易昌／翻攝
火警4受困「關門待救」， 新北消防局:謹記火場逃生8字訣。記者李易昌／翻攝
火警4受困「關門待救」， 新北消防局:謹記火場逃生8字訣。記者李易昌／翻攝
火警4受困「關門待救」， 新北消防局:謹記火場逃生8字訣。記者李易昌／翻攝

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