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影／疑屋主混用清潔劑釀災？台中東區民宅燒4戶無人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天下午3時許獲報，東區民宅傳出火警，火煙一度從民宅頂樓加蓋竄出，延燒4戶，幸好未造成人員傷亡，僅有財物受損，經警、消初步調查，起火原因疑因其中一戶屋主在清潔時，不慎混用到清潔劑，導致產生化學反應後生熱，燃燒到神明廳等雜物起火，詳細的起火原因，仍待火調科後續調查。

台中市消防局在今天下午3時許獲報，東區大公街一棟透天民宅傳出火警，消防局出動第七大隊、信義消防分隊等5個單位，各式消防車15輛、消防人員40名、義消35名，由副大隊長陳樂憶擔任指揮官，火勢在今天下午5時撲滅，燃燒3樓鐵皮屋加蓋部分有4戶，燃燒面積約100平方公尺，僅有神明廳、家具等雜物燃燒，無人員受傷。

經查，起火戶的屋主證稱，案發時正在3樓清潔，疑因混用到不明的清潔劑後冒煙生熱，導致神明廳擺放的家具等易燃物釀災，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區大公街民宅在今天下午傳出火警，疑因屋主混用清潔劑釀災。記者陳宏睿／翻攝

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