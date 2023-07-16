嘉義金虎爺會遶境傳爆炸…13歲童40多處穿刺傷 胃穿孔仍在加護病房

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，爐主紅壇旁突傳出爆炸，28人受傷送醫，最小傷者年僅2歲，共7人傷重住院，年齡從12歲至49歲，其中13歲男童遭碎鐵片波及，全身40多處穿刺傷且胃穿孔，開刀清創仍在加護病房觀察。

衛生局副局長莊美如說，7人住院治療中，年齡分布從12歲至49歲，醫院收治分別為，大林慈濟1人、嘉基2人、部嘉2人、聖馬2人，傷勢大都是穿刺傷，做傷口清創住院中，手上資料沒有燒燙傷。

13歲男孩當時和家人坐在舞台旁休息，爆炸時遭飛濺鐵片刺進身體。醫院指出，男孩全身約有40多處穿刺傷，有胃穿孔、脾損傷症狀，醫生開刀取出碎片後，目前仍在加護病房住院觀察，待恢復穩定後將轉至普通病房。

最小傷者2歲就醫，幸無外傷昨晚就已出院；另，有名傷者下肢燒燙傷較明顯，醫生已完成清創，評估狀況穩定轉至普通病房。