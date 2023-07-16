車體扭曲變形…雲林賓士疑因天雨撞上路樹 駕駛無生命跡象

雲林縣莿桐鄉今天下午下大雨，約3時許一輛賓士轎車疑因視線不佳或為閃避車，撞上路樹，因撞擊力道十分猛烈，整輛賓士車嚴重扭曲變形，30歲余姓駕駛受困車內，經消防隊出動器材車，破壞變形車體才將重傷駕駛拉出送醫，但已無生命跡象，案由警方處理中。

雲林縣消防局今天下午近3時許接獲報案，指莿桐公墓前北向公路發生一起轎車撞路樹意外，一名男駕駛受困車內，馬上派遣莿桐、西螺消防分隊人車前往搶救，救援人員趕到時，發現轎車已撞得嚴重扭曲變形，夾在路樹樹幹，搶救十分困難。

由於受困駕駛已無生命跡象，消防隊加派人員趕往救援，經救護人員合力以破壞器材，費時近1小時，才將受困余姓駕駛救出送醫急救，但到院前已無生命跡象。

由於事故發生時，莿桐當地正下大雨，是否因視線不佳或為閃避人車或其他原因，有待警方進一步調查釐清。