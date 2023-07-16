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菜名諧音梗！板橋警邀主廚郭主義展身手兩道菜教識詐
菜名也識詐！詐騙型態日益更新、無孔不入，警方想方設法強化民眾識詐能力，新北市板橋警分局邀請「古錐師」主廚郭主義拍攝識詐影片，現場大展廚藝，端出「四炸（識詐）拼盤」、「榨菜（詐財）炒肉絲」，用家常菜名加深民眾識詐印象。
板橋分局近期拍攝一連串反詐騙宣導短片，除邀請重機女神艾兒演出「假投資」宣導影片，此次邀請主廚郭主義用菜名諧音梗來吸引並加深民眾識詐印象，郭主義表示，希望透過參與演出，能吸引民眾對詐騙案件的關注及警覺，也呼籲民眾不要輕信不實訊息，避免淪為受害者。
分局長黃南山呼籲，各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，以維護自身投資權益，若遇陌生人或網友用高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，有覺得可疑就撥打165反詐騙專線或110諮詢。
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