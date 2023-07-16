高雄男離奇墜落滯洪池…消防人員聞「虛弱求救聲」 鍥而不捨終尋獲

高雄岡山周五清晨6時許，54歲費姓男子騎乘機車離奇墜落典寶溪A區滯洪池中，意外發生當下，正好有民眾在一旁目睹驚悚過程趕緊報案，但半小時過去，只見墜落池中央的機車，但費男卻遍尋無蹤，好在消防員仍不放棄持續搜尋，終於傳來費男細微呼喊聲，將他救出脫困。

日前有民眾在臉書社團貼文，清晨6時30分在岡山滯洪池附近慢跑，跑到典寶溪A區時，他聽見一群人談論有機車騎士衝入池中，他跑了數百公尺後，乾脆折返跑進滯洪池內，也與警消和熱心民眾一同搜尋，但一大群人東找西找卻都找不到跌落池中的騎士，只能先把池中央的機車撈起。

「真的沒收隊！」臉書貼文者表示，幸好消防員細心在原地停留，直到6時45分許，突然間消防員聽見細微呼喊聲，眾人才趕緊將虛弱的費男救起送醫。

警方指出，費男當時騎車沿A區滯洪池，正往清水路方向直行，在陡坡處不慎連人帶車暴衝進滯洪池內，經消防員救起後，初步檢查僅肢體輕傷，後續被送往國軍高雄總醫院岡山分院檢查，所幸並無大礙。