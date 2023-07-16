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三重建案晚間屋頂無名火釀災 工地主任：下午5時就收班
新北三重昨日一建案在晚間突然失火，且是從頂樓失火，相當怪異，引發討論。新北工務局表示，該建案昨下午5時即收工，但晚間10時卻發生火災，最後於11時5分撲滅；新北消防局表示，將於明天進場調查原因。
三重仁義街37巷內一建案昨晚9時45分突然傳出工地火警，位置大約是靠近國道一號、淡水河堤防重陽抽水站附近，目前蓋到14樓，頂層發生火災。地方人士說，工地下午五點多收班，不知道為何會從屋頂失火。
工務局說明，該建案為1幢2棟，地上14層、地下4層，共158戶；昨工程施作鋼筋綁紮及水電配管工項，據工地主任表示，下午5時工班即收工，約於晚間10時發生火災，保全立即通報消防局，於11時5分撲滅。
工務局表示，有關工地現場未做妥安全維護部分，將依違反建築法63條及89條予以勒令停工，並核處承監造人最重各新台幣9萬元；工地後續必須委託專業公會安全鑑定結構，確認安全後才能復工。
消防局也說，詳細起火原因現在還不知道，預計明天進場調查。據了解，該建案於2021年9月15日開工，預定2027年7月15日完工，如今失火及停工，恐致工期延宕。
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