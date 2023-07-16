非洲軍醫受槍傷拜託婦人比特幣匯款3千美金 內湖警攔阻揭穿詐騙

62歲張姓婦人在交友軟體認識網友卻遇上詐騙，男網友自稱是非洲的軍醫、在葉門工作受槍傷，打算藉此退休，請求張婦資助以比特幣匯款3千元美金，讓他搭專機治療。張婦日前到華南銀行打算匯款，幸好行員察覺有異，通報派出所員警到場，成功阻止詐騙。

內湖分局大湖派出所警員胡雅婷、張庭綱日前接獲通報，華南銀行東湖分行有婦人疑似遭詐騙而欲匯款，須警方到場協助。警方耐心向張婦說明解釋詐騙手法，如果軍醫真的需要幫助，不會在手機轉交警方時，立刻掛電話，警方也向婦人稱，這是男網友使用假照片詐騙，建議張婦封鎖此人別再聊天。張婦警覺受騙，感謝警方熱心協助。