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非洲軍醫受槍傷拜託婦人比特幣匯款3千美金 內湖警攔阻揭穿詐騙

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

62歲張姓婦人在交友軟體認識網友卻遇上詐騙，男網友自稱是非洲的軍醫、在葉門工作受槍傷，打算藉此退休，請求張婦資助以比特幣匯款3千元美金，讓他搭專機治療。張婦日前到華南銀行打算匯款，幸好行員察覺有異，通報派出所員警到場，成功阻止詐騙。

內湖分局大湖派出所警員胡雅婷、張庭綱日前接獲通報，華南銀行東湖分行有婦人疑似遭詐騙而欲匯款，須警方到場協助。警方耐心向張婦說明解釋詐騙手法，如果軍醫真的需要幫助，不會在手機轉交警方時，立刻掛電話，警方也向婦人稱，這是男網友使用假照片詐騙，建議張婦封鎖此人別再聊天。張婦警覺受騙，感謝警方熱心協助。

內湖分局呼籲，網路交友陷阱多，切莫提供帳戶或轉帳匯款給陌生人，避免無意間落入詐騙集團圈套，若遇有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，避免遭詐騙。

內湖分局大湖派出所警員張庭綱(左)、胡雅婷(右)，成功攔阻婦人匯款。記者蕭雅娟／翻攝
內湖分局大湖派出所警員張庭綱(左)、胡雅婷(右)，成功攔阻婦人匯款。記者蕭雅娟／翻攝
員警到場協助了解婦人險遭詐驗經過。記者蕭雅娟／翻攝
員警到場協助了解婦人險遭詐驗經過。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙集團 內湖

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