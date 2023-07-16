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情侶大吵驚動鄰⋯桃園女染血急喊沒事 背三條通緝男友慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區中山路某社區昨晚有住戶報案，稱某出租套房內傳來男女爭吵及砸東西的聲音，警方獲報到場發現女子在門外卻衣服染血，對此情侶倆坦承因錢財起爭執，不小心打破玻璃，已經沒事了，但員警卻發現其男友謊報身分證號，相當詭異，一查果然發現男子身背三條通緝罪依法解送歸案。

桃園警分局中路派出所昨傍晚6點多接獲住戶報案，隨即會同房東前往察看，發現一名林姓女子匆忙跑到套房住戶共用的客廳門口攔住員警，表示剛才男友因生活細故發生爭吵，兩人講好已經沒事，不須員警協助，但員警見她神色慌張且衣服及門板上染有血跡，擔心發生意外堅持要見到其男友，確認安全。

對此林女見推搪不過，進房後突然要關門，員警立即攔阻，發現其24歲張姓男友身上有血跡，對此張男坦承兩人為錢吵架，不慎摔破醬油瓶割傷腳，受傷很輕微已經沒事了，但員警要釐清身分時，男子強調只是小事，登記女友資料即可，其態度有異讓員警提升警覺。

結果員警請他自報身分證號，他表示沒背起來，要看手機才知道，經查詢張男報證號的人卻和他長得完全不一樣，當場被員警識破，最後發現張男因涉及詐欺案件遭基隆地檢、新北地檢及屏東地檢共發布三條通緝，全案依法解送歸案。

桃園一名女子和男友吵架衣服染血，見到員警卻狂喊沒事。圖／桃園分局提供
桃園一名女子和男友吵架衣服染血，見到員警卻狂喊沒事。圖／桃園分局提供
警方識破其24歲張姓男友謊報身分證號，一查發現男子身背3條通緝。圖／桃園分局提供
警方識破其24歲張姓男友謊報身分證號，一查發現男子身背3條通緝。圖／桃園分局提供

桃園 身分證 通緝

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