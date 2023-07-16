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沒戴安全帽又未掛車牌 「屁孩」封路競速警方循線調查
暑假深夜問題多，有網友在臉書社群PO出一段影片，指出自己從IG限時動態中看到，疑似一群「屁孩」晚上騎著機車，竟然在在大馬路上直線競速，其中還有人把車牌拿掉，似乎怕影片流出會遭到警方抓查，更點名執法單位應該管一管，經過警方追查，事發地點在台南市安定區國道8號東西向快速道路下車道，目前根據車牌資料，通知車主前來說明，因行為已涉及公共危險罪嫌，將移送法辦，並依道路交通管理處罰條例第43條開罰，並調查是否有無照駕駛等情事。
根據網友PO出的影片看來，這群人竟把一般道路當成是賽車場，趁著夜半無人時占據車道，模仿電影情節，3部機車一路排開，路旁還有人指引，倒數計時後，3名機車騎士放開油門往前猛衝，比拚速度，引擎聲轟隆大作。
數名機車騎士看起來都相當年輕，疑似是未成年的學生，且都未戴安全帽，甚至其中一輛機車還沒有懸掛車牌，一旁還有人看熱鬧、錄影等，行徑囂張，也有人把影片PO在IG限時動態，被網友轉發到臉書社群。
警方根據影片內容，發現事發地點在台南市安定區國道8號東西向快速道路橋下道路，經轄區善化警分局港口派出所員警調閱監視器影像確定時間，再根據車牌及相關資料，目前正通知車主到案說明，查明屬實後，後續將依法送辦。
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