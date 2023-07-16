老翁刺殺姊夫後自戕 兩人長期不睦 疑被趕出家門釀殺機
新北市瑞芳區易姓老翁疑不滿被彭姓姊夫趕出住處，涉嫌持刀殺死熟睡中的姊夫後自戕。檢察官今天相驗屍體調查死因，易男送醫後脫險，仍在住院，警方尚未製作筆錄。易姓老翁原本和姊姊、姊夫同住，上月被姊夫趕出門後，兩人仍常發生爭執。易男懷恨在心，買水果刀預謀殺人，趁姊夫睡午覺時行凶。
今年71歲的易姓老翁原本和姊姊及大他10歲彭姓姊夫，住在姊夫位在瑞芳區名下的房子，但因兩老相處不睦，彭姓老翁上個月要求易姓老翁搬出去。
易姓老翁預先買了1把水果刀，昨天下午1點半回到彭姓老翁的房子，當時彭獨自在房間內睡午覺，易持刀朝彭的左胸猛刺一刀，見彭已無氣息，再持刀朝自己腹部猛刺一刀。易受傷後痛到慘叫，驚醒也在睡午覺的姊姊和姪子。兩人得知易殺了姊夫又自戕馬上報案。
員警獲報封鎖現場調查，彭姓老翁由消防局救護車送醫急救無效，醫師宣告死亡。易男也被送醫，無生命危險，由員警戒護住院。行凶動機和過程，還待易姓老翁傷勢好轉，再製作筆錄釐清。
鄰居說，易男搬走後住在附近，也會再回來，並因居住問題和彭姓老翁多次口角。有人說，兩人也曾發生肢體衝突，彭姓老翁曾持拐杖敲打易男的頭，造成流血送醫。易男行動不便，傳曾遭彭姓老翁訕笑，也可能是引發殺機的原因之一。
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