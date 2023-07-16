嘉義虎爺會爆炸案釀28傷 消防局初判：垃圾袋造成氣爆

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，有28名受傷送醫，大部分已返家休息，仍有7人住院治療中。上午警、消人員重回現場鑑識。嘉義市消防局長蘇耀星表示，這起爆炸事件樣態疑為「氣爆」，氣爆原因仍待進一步調查。

和聯境金虎爺會遶境活動昨晚在嘉義市盛大舉辦金虎爺文化祭，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，多人受傷燙傷、撕裂傷送醫。

市長黃敏惠表示，第一時間接獲訊息後，消防局、衛生局等相關單位立刻趕赴現場進行救助；目前有28人分受輕重傷，有7人因後續住院治療。市府已協請醫療單位加強後續關懷，也責成警察局、消防局等相關局處調查事發原因，調查結果將會再做說明。

嘉義市消防局長蘇耀星表示，這起爆炸事件樣態為疑為密封性垃圾袋因高壓產生「氣爆」，但還要做綜合研判才能作最後的確認。

嘉市警一分局副分局長殷嘉宏表示，鑑識人員初步發現爆炸處為垃圾及砂石之類的東西，已組成專案小組調查爆炸原因中，不排除任何的可能性。