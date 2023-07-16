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嘉義虎爺會爆炸案釀28傷 消防局初判：垃圾袋造成氣爆
嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，有28名受傷送醫，大部分已返家休息，仍有7人住院治療中。上午警、消人員重回現場鑑識。嘉義市消防局長蘇耀星表示，這起爆炸事件樣態疑為「氣爆」，氣爆原因仍待進一步調查。
和聯境金虎爺會遶境活動昨晚在嘉義市盛大舉辦金虎爺文化祭，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，多人受傷燙傷、撕裂傷送醫。
市長黃敏惠表示，第一時間接獲訊息後，消防局、衛生局等相關單位立刻趕赴現場進行救助；目前有28人分受輕重傷，有7人因後續住院治療。市府已協請醫療單位加強後續關懷，也責成警察局、消防局等相關局處調查事發原因，調查結果將會再做說明。
嘉義市消防局長蘇耀星表示，這起爆炸事件樣態為疑為密封性垃圾袋因高壓產生「氣爆」，但還要做綜合研判才能作最後的確認。
嘉市警一分局副分局長殷嘉宏表示，鑑識人員初步發現爆炸處為垃圾及砂石之類的東西，已組成專案小組調查爆炸原因中，不排除任何的可能性。
市府衛生局表示，至今天上午9點，共28人受傷先後送醫，依據檢傷分類2級4人、3至4級24人；目前有7人因遭玻璃穿刺傷或燒傷住院治療，分別為衛福部嘉義醫院2人、嘉基醫院2人、聖馬爾定醫院2人、台中榮總嘉義分院1人轉至大林慈濟醫院，其餘均已出院回家休養。
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