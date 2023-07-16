老婦被騙120萬拖1個月才報案 蘆洲警花1個月逮捕2嫌
新北市1名67歲老婦輕信投資詐術被騙120萬元，相隔1個月才向蘆洲警分局報案，員警調閱監視器展開調查，可惜很多畫面因事隔太久已被覆蓋，費盡功夫才追到高雄查獲面交車手，又折回東北角拘提「收水」嫌犯。
據了解，老婦今年初在網路看到「投資教學」廣告，加LINE和對方聯繫，被告知只需支付投資獲利的20%當作抽成，即可免繳學費，於是依指示下載假APP創立信託帳戶，一步步落入陷阱。
後來詐騙集團操作假的帳戶金額，讓老婦以為已經獲利超過300萬元，要求抽成60萬，於是她3月先用網銀轉帳25萬，4月再臨櫃匯款35萬，但還是無法領出投資獲利的錢。
這時對方聲稱因操作錯誤造成帳戶被封鎖，必須再付60萬元解鎖。老婦接著5月11日面交60萬現金，卻直到6月10日都領不出錢，才驚覺被騙，當天向蘆洲警分局三民派出所報案。
員警調閱5月11日雙方在蘆洲地區面交現金監視器畫面，一步步追蹤車手足跡，發現嫌犯收款之後搭計程車轉乘高鐵南下高雄，又搭計程車回家。警方抽絲剝繭辨識出25歲張姓男子身分，通知他到蘆洲警分局說明。
張嫌聲稱透過網路應徵打工收款，被騙到北部找老婦面交60萬，得手後將現金藏在超商廁所，等到有人來取錢，他即離開，但最後根本沒領到工資。張嫌移送地檢署訊後交保。
警方回頭再查「收水人」，這時相隔更久，部分監視器畫面已被覆蓋，後因23歲鍾姓男子是開車去收錢，員警才過濾出身分，報請新北地檢署指揮偵辦，7月10日持拘票前往東北角雙溪區查緝歸案，依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送，檢察官訊後諭令限制住居。
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