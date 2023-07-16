快訊

久坐者的救星竟是坐地板上 詳解如何減少腰痠背痛抵消久坐的負面影響

郭台銘：我不炒房、不靠房地產賺錢 當然有資格談居住正義

老婦被騙120萬拖1個月才報案 蘆洲警花1個月逮捕2嫌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名67歲老婦輕信投資詐術被騙120萬元，相隔1個月才向蘆洲警分局報案，員警調閱監視器展開調查，可惜很多畫面因事隔太久已被覆蓋，費盡功夫才追到高雄查獲面交車手，又折回東北角拘提「收水」嫌犯。

據了解，老婦今年初在網路看到「投資教學」廣告，加LINE和對方聯繫，被告知只需支付投資獲利的20%當作抽成，即可免繳學費，於是依指示下載假APP創立信託帳戶，一步步落入陷阱。

後來詐騙集團操作假的帳戶金額，讓老婦以為已經獲利超過300萬元，要求抽成60萬，於是她3月先用網銀轉帳25萬，4月再臨櫃匯款35萬，但還是無法領出投資獲利的錢。

這時對方聲稱因操作錯誤造成帳戶被封鎖，必須再付60萬元解鎖。老婦接著5月11日面交60萬現金，卻直到6月10日都領不出錢，才驚覺被騙，當天向蘆洲警分局三民派出所報案。

員警調閱5月11日雙方在蘆洲地區面交現金監視器畫面，一步步追蹤車手足跡，發現嫌犯收款之後搭計程車轉乘高鐵南下高雄，又搭計程車回家。警方抽絲剝繭辨識出25歲張姓男子身分，通知他到蘆洲警分局說明。

張嫌聲稱透過網路應徵打工收款，被騙到北部找老婦面交60萬，得手後將現金藏在超商廁所，等到有人來取錢，他即離開，但最後根本沒領到工資。張嫌移送地檢署訊後交保。

警方回頭再查「收水人」，這時相隔更久，部分監視器畫面已被覆蓋，後因23歲鍾姓男子是開車去收錢，員警才過濾出身分，報請新北地檢署指揮偵辦，7月10日持拘票前往東北角雙溪區查緝歸案，依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送，檢察官訊後諭令限制住居。

老婦被騙120萬元，相隔1個月才報案，警方又花了1個月，持拘票到東北角雙溪將收水嫌犯查緝歸案。記者林昭彰／翻攝
老婦被騙120萬元，相隔1個月才報案，警方又花了1個月，持拘票到東北角雙溪將收水嫌犯查緝歸案。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團和被害老婦的對話記錄。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團和被害老婦的對話記錄。記者林昭彰／翻攝
老婦被騙120萬元，相隔1個月才報案，警方從蘆洲一路追到高雄才辨識出取款車手身分。記者林昭彰／翻攝
老婦被騙120萬元，相隔1個月才報案，警方從蘆洲一路追到高雄才辨識出取款車手身分。記者林昭彰／翻攝

監視器 車手

延伸閱讀

三重蘆洲將再添兩處新社宅1100戶 拚年底招標、明年動工

羊駝深夜漫步台74線吃草 中市警：未接獲報案

3分鐘畫面曝！情侶搭纜車「空中激戰」 完事見監視器1反應讓眾人傻眼

汽車隔熱紙70%透光率納管　交通部限縮計程車先行

相關新聞

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為 7人住院治療

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，不料在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，瞬間有多名民眾受傷，今早市府衛生局統計...

彰化少年遭警粗暴攔檢 律師聲援：誰知道是不是綁匪啊

彰化縣17歲陳姓學生疑因被員警誤認是失聯移工，竟遭便衣員警不當攔檢，導致受傷、破相。律師林智群表示，關鍵字是「便衣」，民...

影／桃園洗衣廠凌晨大火 鐵皮廠付之一炬損失慘重

桃園市平鎮區金陵路二段一家洗衣工廠今天凌晨突然失火，該廠地上一層鐵皮屋內起火，廠內大批洗衣器具、物品，火勢夾雜濃煙一發不...

所長被拔官！3警誤逮致高中生受傷 加重處分並連坐溪湖分局長

彰化縣埔鹽鄉一名17工高職生，7月4日打工下班疑被誤認為逃逸移工，遭3名員警追緝，撞到一旁耕耘機縫了17針，地方群情激憤...

老婦被騙120萬拖1個月才報案 蘆洲警花1個月逮捕2嫌

新北市1名67歲老婦輕信投資詐術被騙120萬元，相隔1個月才向蘆洲警分局報案，員警調閱監視器展開調查，可惜很多畫面因事隔...

嘉義縣消防局長呂清海屆齡退休 副局長蔡建安升任局長

嘉義縣消防局長呂清海屆齡退休，今在禮堂舉辦新卸任局長交接典禮，縣長翁章梁擔任主持人，呂海清交接印信給現任副局長、新任局長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦