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嘉義縣消防局長呂清海屆齡退休 副局長蔡建安升任局長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣消防局長呂清海屆齡退休，今在禮堂舉辦新卸任局長交接典禮，縣長翁章梁擔任主持人，呂海清交接印信給現任副局長、新任局長蔡建安，消防署長蕭煥章、議會秘書長李光耀等人都到場觀禮，目前副局長一職仍懸缺。

新任局長蔡建安1963年生，學歷為空大二專、南華大學學士、碩士及警大資格，經歷上則從基層警隊員歷練起，也曾至消防署服務，1999年回到嘉義縣服務迄今，陸續擔任課長、大隊長、副局長等重要職務，熟悉嘉義縣及中央消防發展歷程，實務經驗相當豐富。

蔡建安說，勤務方面以平安、紀律為願景，重視紀律及訓練，讓任務圓滿平安；搶救方面以科技、創新為願景，結合消防科技及特搜隊訓練認證，期與國際救災接軌；救護方面以專業、人本為願景，每年徵調同仁到高救隊訓練，成立第2隊高救隊，提高到院前存活率。

縣長翁章梁說，消防局像個大家庭，士氣和紀律最重要，絕不容許拉幫結派，一旦發生將對內部產生嚴重影響，要堅守原則讓大家相信升遷制度，蔡建安一路從基層升上來，不斷學習充實自己，希望他堅守消防局士氣紀律，一定要把這個家顧好。

蔡建安表示，感謝縣長翁章梁給予機會、局長呂清海提攜照顧，將秉持縣長對消防局的要求，升遷按制度、嚴謹拉幫結派，以及勇敢超越、追求更好的理念，為全體縣民服務。

嘉義縣消防局長新卸任交接典禮，今前在消防局門口合影留念。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長新卸任交接典禮，今前在消防局門口合影留念。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（左）屆齡退休，副局長蔡建安（右）升任局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（左）屆齡退休，副局長蔡建安（右）升任局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局副局長蔡建安（右）升任局長，今在消防局禮堂宣讀就職誓詞。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局副局長蔡建安（右）升任局長，今在消防局禮堂宣讀就職誓詞。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（左）屆齡退休，副局長蔡建安（右）升任局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（左）屆齡退休，副局長蔡建安（右）升任局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局副局長蔡建安（右）升任局長，縣長翁章梁（左）宣讀布達命令。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局副局長蔡建安（右）升任局長，縣長翁章梁（左）宣讀布達命令。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（前排左二）屆齡退休，副局長蔡建安（前排右二）升任局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（前排左二）屆齡退休，副局長蔡建安（前排右二）升任局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局副局長蔡建安（右）今升任局長，縣長翁章梁（左）頒發布達令。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局副局長蔡建安（右）今升任局長，縣長翁章梁（左）頒發布達令。記者黃于凡／攝影

嘉義 願景 翁章梁

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