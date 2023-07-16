國1北向仁德段車輛翻覆 1男1女即時脫困救治
國道1號今發生一起車禍，車上7點42分北上329.4K處，54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的小客車見狀閃避，車輛卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送市立醫院救治。
據了解許男駕駛途中，因變換車道至中線車道時，突又變回內側車道，導致後方行駛在內側車道的劉見狀閃避，車輛失控撞上外側護欄導致翻覆。車體右側凹陷，車頭面目全非，側躺在路肩。劉與女乘客即時脫困，意識清楚只有雙腳擦挫傷，救護人員到場後，將他們送台南市立醫院救治。
第四公路大隊表示，依道路交通管理處罰條例第33條1項4款之規定，未依規定變換車道最高可處新台幣6,000元罰緩。開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言