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國1北向仁德段車輛翻覆 1男1女即時脫困救治

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

國道1號今發生一起車禍，車上7點42分北上329.4K處，54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的小客車見狀閃避，車輛卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送市立醫院救治。

據了解許男駕駛途中，因變換車道至中線車道時，突又變回內側車道，導致後方行駛在內側車道的劉見狀閃避，車輛失控撞上外側護欄導致翻覆。車體右側凹陷，車頭面目全非，側躺在路肩。劉與女乘客即時脫困，意識清楚只有雙腳擦挫傷，救護人員到場後，將他們送台南市立醫院救治。

第四公路大隊表示，依道路交通管理處罰條例第33條1項4款之規定，未依規定變換車道最高可處新台幣6,000元罰緩。開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

國道1號仁德路段今早發生一起車禍。54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的車輛閃避卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送醫院。記者李文德／翻攝
國道1號仁德路段今早發生一起車禍。54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的車輛閃避卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送醫院。記者李文德／翻攝
國道1號仁德路段今早發生一起車禍。54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的車輛閃避卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送醫院。記者李文德／翻攝
國道1號仁德路段今早發生一起車禍。54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的車輛閃避卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送醫院。記者李文德／翻攝
國道1號仁德路段今早發生一起車禍。54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的車輛閃避卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送醫院。記者李文德／翻攝
國道1號仁德路段今早發生一起車禍。54歲許姓男子駕駛反覆變換車道。後方24歲劉男駕駛的車輛閃避卻失控撞擊外側護欄翻覆。整輛車體凹陷，側躺在路肩。所幸車內劉男與女乘客即時脫困，目前救護人員已將兩人送醫院。記者李文德／翻攝

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