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影／颱風外圍環流影響空中救援增難度 南投受傷者改陸地救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

有颱風形成會影響空中救援，空勤總隊今天派出黑鷹直升機，要同時救援台中市和平區油婆蘭山，和南投縣仁愛鄉卓社大山東峰友友，先吊掛救回台中傷者，再飛到南投時，因山區雲層厚影響救援，直升機先飛返基地，陸地救援單位同步搶救中。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，台中市和平區油婆蘭山林姓山友雙腳燙傷、南投縣仁愛鄉卓社大山廖姓山友摔落邊坡，頭暈、腳踝疼痛無法行走待援任務。

派出飛機編號NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛蔡明家、副駕駛柯維碩、機工長蔡維倡，消防署特搜隊隊員江泓逸、黃柏蒼。

單位獲令後及實施任務前整備，因山區起霧天候不穩定，無法立即執行；今天早上6點機組員完成目標區天氣確認後，UH-60M黑鷹直升機編號NA-709號機起飛執行任務，7點14分到達油婆蘭山屋落地完成林姓山友搭載後，7點21分起飛到卓社大山實施廖姓山友救援，到達目標區因雲層覆蓋，回報任務放棄返航。

空勤總隊今天執行台中市和平區油婆蘭山山難救援，和南投縣仁愛鄉卓社大山東峰山難救援任務。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天執行台中市和平區油婆蘭山山難救援，和南投縣仁愛鄉卓社大山東峰山難救援任務。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天執行台中市和平區油婆蘭山山難救援，和南投縣仁愛鄉卓社大山東峰山難救援任務。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天執行台中市和平區油婆蘭山山難救援，和南投縣仁愛鄉卓社大山東峰山難救援任務。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 山友 南投

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