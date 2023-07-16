影／颱風外圍環流影響空中救援增難度 南投受傷者改陸地救援

有颱風形成會影響空中救援，空勤總隊今天派出黑鷹直升機，要同時救援台中市和平區油婆蘭山，和南投縣仁愛鄉卓社大山東峰友友，先吊掛救回台中傷者，再飛到南投時，因山區雲層厚影響救援，直升機先飛返基地，陸地救援單位同步搶救中。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，台中市和平區油婆蘭山林姓山友雙腳燙傷、南投縣仁愛鄉卓社大山廖姓山友摔落邊坡，頭暈、腳踝疼痛無法行走待援任務。

派出飛機編號NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛蔡明家、副駕駛柯維碩、機工長蔡維倡，消防署特搜隊隊員江泓逸、黃柏蒼。