住家雜物多、電源線短路易釀火災 遵守5不1沒有原則

台南市安南區6月底發生民宅火災，火災調查發現起火原因與「電氣」不良或故障引燃屋內雜物有關，消防局今天提醒民眾，住家雜物多，電源線短路易引起火災，請遵守5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成災害。

6月底安南區發生一起住家火災，消防局救災救護指揮中心受理報案，安南區城北路屋內發生火災，請派消防車來滅火，2樓建築物，有濃煙竄出…等語」。

消防局受理後陸續派遣6個消防分隊前往滅火搶救，到達時發現1樓竄出大量黑色濃煙，大隊長立即指揮所屬進行滅火搶救、入室搜索及侷限火勢，經過一段時間滅火搶救，火勢順利撲滅，並無延燒鄰屋及無人員受傷。

火災調查發現起火原因與電氣不良或故障引燃屋內雜物有所關聯，為避免該類似「電氣因素」火災持續發生，消防局建議可透過以下措施來防範電氣因素火災。

火災調查科人員說，延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能肇使火災發生，建議民眾如電器不使用時，請將電源插頭拔除。

在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，造成火災疑慮，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形，必要時一併更新。

火調科人員建議，民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源開關關閉。當開始使用時，注意是否有異常或聲響。冰箱附近切勿堆積雜物，建議應保留適當空間與注意散熱及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，壓縮機出現異常聲音等，建議即時檢修或更換。