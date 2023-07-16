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嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為、7人住院治療

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嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為 7人住院治療

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，不料在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，瞬間有多名民眾受傷，今早市府衛生局統計，從原有17傷攀升至28人受傷，大部分已返家休息，仍有7人住院治療中。

聯境金虎爺會成立10周年，昨晚在嘉義市盛大舉辦金虎爺文化祭，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17人傷燙傷、撕裂傷，初步排除是炮竹引起，警方不排除有人為爆裂物，漏夜蒐證釐清。

嘉義市政府衛生局啟動大傷機制，統計共有28人受傷送醫，大部分已返家休息，有7人因遭玻璃穿刺傷或燒傷持續住院治療中，各大醫院住院傷患分別為，部嘉2人、嘉基2人、聖馬2人、嘉榮1人轉慈濟。

聯境金虎爺會顧問鍾長吉表示，意外發生時第一時間立即停止所有活動，並協助傷者到各大醫院治療，警方、消防機關隨即介入調查，釐清意外發生原因，秉持主辦單位的責任協助恢復健康。

據了解發生爆炸地點在金虎爺爐主舞台旁，是否燈柱、發電機意外，警方還在調查，也不排除有人為因素，將釐清是否有爆裂物可能，警方於現場拉起封鎖線蒐證。

嘉義金虎爺遶境爆炸今天受傷人數多達28人。記者黃于凡／翻攝
嘉義金虎爺遶境爆炸今天受傷人數多達28人。記者黃于凡／翻攝
聯境金虎爺會顧問鍾長吉表示，協助傷者到各大醫院治療恢復健康，配合警方調查釐清真相。圖／翻攝畫面
聯境金虎爺會顧問鍾長吉表示，協助傷者到各大醫院治療恢復健康，配合警方調查釐清真相。圖／翻攝畫面
嘉義市警方漏夜於現場蒐證。記者李宗祐／攝影
嘉義市警方漏夜於現場蒐證。記者李宗祐／攝影
嘉義金虎爺遶境爆炸今天受傷人數多達28人。記者黃于凡／翻攝
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衛生局 嘉義 爆炸

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