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嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為 7人住院治療
嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，不料在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，瞬間有多名民眾受傷，今早市府衛生局統計，從原有17傷攀升至28人受傷，大部分已返家休息，仍有7人住院治療中。
聯境金虎爺會成立10周年，昨晚在嘉義市盛大舉辦金虎爺文化祭，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17人傷燙傷、撕裂傷，初步排除是炮竹引起，警方不排除有人為爆裂物，漏夜蒐證釐清。
嘉義市政府衛生局啟動大傷機制，統計共有28人受傷送醫，大部分已返家休息，有7人因遭玻璃穿刺傷或燒傷持續住院治療中，各大醫院住院傷患分別為，部嘉2人、嘉基2人、聖馬2人、嘉榮1人轉慈濟。
聯境金虎爺會顧問鍾長吉表示，意外發生時第一時間立即停止所有活動，並協助傷者到各大醫院治療，警方、消防機關隨即介入調查，釐清意外發生原因，秉持主辦單位的責任協助恢復健康。
據了解發生爆炸地點在金虎爺爐主舞台旁，是否燈柱、發電機意外，警方還在調查，也不排除有人為因素，將釐清是否有爆裂物可能，警方於現場拉起封鎖線蒐證。
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