網路援交須先付保證金 血腥照恫嚇 男險遭詐騙2萬元
22歲程姓男子在網路認識女網友，兩人加好友聊天交談甚歡，雙方相約見面援交後，她卻稱見面前，必須先驗證身分，要求程先匯款2萬元，並附上血腥照片，程男心自身安危，急忙跑到台南市警二分局民權派出所諮詢，所幸員警及時勸說，才保住他辛苦積蓄。
程昨天深夜11點多，神情慌張跑到民權派出所向員警表示，自己在交友網站認識一名Lingmei的女子主動加他好友，雙方相談甚歡並相約要見面援交，但對方卻稱見面前須先驗證身分，要求程男先至自動櫃員機匯2萬元才能見面。
隨後「Lingmei」女網友就傳了一張血腥照片恫嚇程。女網友還向程說，過來尋開心我歡迎，如果莫名其妙拍拍屁股走人，你保證這支電話不是登記你本人，一通電話徵信社查到你住家，不廢掉你和你家人，最好保證你家沒有養大養小，出來玩不要把麻煩帶回家。
警員盧永耀、吳達義告知程，這是網路交友詐騙慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到自動櫃員機匯款，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點迫使被害人心生畏懼而上當，程才知道原來是遭到詐騙了。
台南市警二分局表示，隨著網際網路蓬勃發展，詐騙集團利用交友軟體吸引被害人上鉤，放上吸睛大頭貼兼職援交或是相約見面，再借以千奇百怪的理由或恫嚇言詞騙取錢財，千萬不可輕信。提醒民眾遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以免遭詐得不償失。
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