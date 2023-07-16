快訊

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為、7人住院治療

分科低分高就沒了？中字輩、前段私校廝殺 法商管恐難上

美國羽賽／寶島內戰出線 兩組台將闖決賽

網路援交須先付保證金 血腥照恫嚇 男險遭詐騙2萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

22歲程姓男子在網路認識女網友，兩人加好友聊天交談甚歡，雙方相約見面援交後，她卻稱見面前，必須先驗證身分，要求程先匯款2萬元，並附上血腥照片，程男心自身安危，急忙跑到台南市警二分局民權派出所諮詢，所幸員警及時勸說，才保住他辛苦積蓄。

程昨天深夜11點多，神情慌張跑到民權派出所向員警表示，自己在交友網站認識一名Lingmei的女子主動加他好友，雙方相談甚歡並相約要見面援交，但對方卻稱見面前須先驗證身分，要求程男先至自動櫃員機匯2萬元才能見面。

隨後「Lingmei」女網友就傳了一張血腥照片恫嚇程。女網友還向程說，過來尋開心我歡迎，如果莫名其妙拍拍屁股走人，你保證這支電話不是登記你本人，一通電話徵信社查到你住家，不廢掉你和你家人，最好保證你家沒有養大養小，出來玩不要把麻煩帶回家。

警員盧永耀、吳達義告知程，這是網路交友詐騙慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到自動櫃員機匯款，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點迫使被害人心生畏懼而上當，程才知道原來是遭到詐騙了。

台南市警二分局表示，隨著網際網路蓬勃發展，詐騙集團利用交友軟體吸引被害人上鉤，放上吸睛大頭貼兼職援交或是相約見面，再借以千奇百怪的理由或恫嚇言詞騙取錢財，千萬不可輕信。提醒民眾遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以免遭詐得不償失。

不法分子利用美女圖展開網路交友詐騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用美女圖展開網路交友詐騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子透過LINE向遭到網路交友詐騙男子傳送恐嚇血腥照。記者黃宣翰／翻攝
不法分子透過LINE向遭到網路交友詐騙男子傳送恐嚇血腥照。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 援交

延伸閱讀

台鋼足球隊射門王陷性侵官司 法官延長限制出境出海

期交所公告 調整多檔期貨契約保證金、選擇權契約風險保證金

【重磅快評】國安局長老實說 還了侯友宜一個公道

影／投22萬買虛擬貨幣...出金再付10萬保證金 他突然醒了報警抓人

相關新聞

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為 7人住院治療

嘉義市和聯會金虎爺會昨晚舉行遶境慶祝活動，不料在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，瞬間有多名民眾受傷，今早市府衛生局統計...

彰化少年遭警粗暴攔檢 律師聲援：誰知道是不是綁匪啊

彰化縣17歲陳姓學生疑因被員警誤認是失聯移工，竟遭便衣員警不當攔檢，導致受傷、破相。律師林智群表示，關鍵字是「便衣」，民...

影／桃園洗衣廠凌晨大火 鐵皮廠付之一炬損失慘重

桃園市平鎮區金陵路二段一家洗衣工廠今天凌晨突然失火，該廠地上一層鐵皮屋內起火，廠內大批洗衣器具、物品，火勢夾雜濃煙一發不...

東勢警方教學生防身 清水警方提醒交通安全

各地警方陸續舉辦暑假體驗營活動，台中東勢警方辦暑期青春專案活動，學生體驗警察生活，也學習防身和射擊，保護自己；清水警方則...

住家雜物多、電源線短路易釀火災 遵守5不1沒有原則

台南市安南區6月底發生民宅火災，火災調查發現起火原因與「電氣」不良或故障引燃屋內雜物有關，消防局今天提醒民眾，住家雜物多...

63組生前契約想轉手 被騙加碼342萬再買57組結局一場空

郭姓男子得知黃姓男子購買63組殯葬產品，向黃佯稱有買家在搜購生前契約，但1次要買120組，誘騙黃男再花342萬元，購買5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦