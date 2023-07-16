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彰化少年遭警粗暴攔檢 律師聲援：誰知道是不是綁匪啊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

彰化縣17歲陳姓學生疑因被員警誤認是失聯移工，竟遭便衣員警不當攔檢，導致受傷、破相。律師林智群表示，關鍵字是「便衣」，民眾反抗的話，不應該被以妨害公務罪處理，「誰知道你們是誰？反抗才是正常反應吧？」

彰化縣埔鹽鄉陳姓學生出身單親家庭，他的父親2014年病逝，越南籍的母親在越南小吃店工作撫養3名兒女，家境拮据。他2019年當選「家扶自強兒童」，志願是當警察

陳姓學生暑假到秧苗場打工分擔家計。日前傍晚打完工騎單車返家途中，未料突遭駕駛一般自小客車、穿著便服的溪湖警分局埔鹽分駐所葉姓所長和兩名員警攔查。他以為對方是歹徒，怕被綁架而逃走，抵抗過程大喊「救命」，臉撞到耕耘機受傷，送醫縫17針。

彰化縣警察局表示，經查員警有表明「我們是警察」，但員警執法過程中未穿制服，違反勤務紀律，當時帶班葉姓所長記申誡一次，警方會賠償醫藥費。陳姓學生的家屬透露，孩子晚上睡覺都會害怕得發抖。

林智群在臉書表示，陳姓高職生遭經過的便衣警察誤以為是逃逸外籍移工，警方下車後表明攔檢卻讓學生誤以為是「綁匪」，雙方瞬間展開追逐，學生在掙脫過程中撞上耕耘機，臉部受傷送醫縫了17針。「關鍵字：便衣」。

林智群說，一堆陌生人突然跑來要抓人，傻了才會乖乖就範，「誰知道你們是不是綁匪啊？」這種便衣抓人的情況，民眾反抗的話，不應該被以妨害公務罪處理，誰知道你們是誰？反抗才是正常反應吧？

網友說，「程序上的不完備就不講了。台灣的新住民愈來愈多，美國針對不同族裔執法引申的問題，看來我們也漸漸要碰到了」、「看過影片之後，我覺得家屬應該提告才行，這孩子好可憐」、「不反抗如果真是綁匪，那就完蛋了」、「台灣都能發生柬埔寨那種擄人拘禁事件了。正常的人肯定跑快點」。

也有網友表示，「是說便衣也會帶可以證明的證件吧，沒出示的話就是程序有問題了」、「警察就是欺負對方不懂法律，3個警察抓1個17歲少年，這樣很偉大嗎」、「然後其中一個是所長記申誡一支，其他兩個因為聽他的沒事」、「支持家屬提告」、「根本違法盤查，平常一定也沒照規定」。

17歲陳姓學生遭3名便衣員警圍捕，抵抗時過程中撞到耕耘機受傷。圖／民眾提供
17歲陳姓學生遭3名便衣員警圍捕，抵抗時過程中撞到耕耘機受傷。圖／民眾提供
17歲陳姓學生遭3名便衣員警圍捕，抵抗時過程中撞到耕耘機受傷。圖／民眾提供
17歲陳姓學生遭3名便衣員警圍捕，抵抗時過程中撞到耕耘機受傷。圖／民眾提供

警察 林智群

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