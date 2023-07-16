影／嘉義金虎爺爆炸波及2歲童 民眾懷疑現場有爆裂物

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義和聯境金虎爺會昨晚10點左右，舞台正在進行表演時，舞台旁突傳出爆炸，造成至今有17人受傷送醫，當中包括工作人員及信徒，廟方緊急停止活動，優先將傷者送醫，最小傷者2歲幸無外傷已出院，其餘2人受傷較嚴重已住院，爆炸原因尚待調查釐清。

嘉義基督教醫院指出，昨天晚上廟會活動意外，送嘉基共有6名傷患，3名大人，3名兒童，其中最小年紀2歲，幸無外傷、已出院，其他5位傷患皆已經初步處理，待會外科作進一步處治。

嘉義金虎爺會榮譽會長洪斐昭表示，對於晚間有民眾因意外受傷一事，接獲消息立即停止所有活動，並通報消防局積極了解事發原因，本會也於第一時間至醫院進行探視慰問與關懷，後續將持續進行協助。

洪裴昭也說，意外發生時他不在現場，據目擊者稱在舞台正在表演時，舞台旁有個垃圾桶突然爆炸，不少民眾被爆炸波及，經向工作人員確認當時垃圾桶內沒有廢棄鞭炮屑，為何會發生爆炸還要了解，但這只是目擊者片面之辭，爆炸原因仍待警消鑑定。

嘉義和聯境金虎爺會昨晚10點左右，舞台旁表演時突爆炸導致多人受傷。記者李宗祐／翻攝
嘉義和聯境金虎爺會昨晚10點左右，舞台旁表演時突爆炸導致多人受傷。記者李宗祐／翻攝
嘉義和聯境金虎爺會昨晚10點左右，舞台旁表演時突爆炸導致多人受傷。記者魯永明／攝影
嘉義和聯境金虎爺會昨晚10點左右，舞台旁表演時突爆炸導致多人受傷。記者魯永明／攝影

爆炸 嘉義

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