嘉義金虎爺會爆炸傷17人 警方不排除人為因素漏夜清查

嘉義和聯境金虎爺會成立10周年，昨晚在嘉義市大同路轉金山路附近盛大舉辦金虎爺文化祭，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17人傷燙傷、撕裂傷，初步排除是炮竹引起，警方不排除有人為爆裂物，將徹夜搜索釐清。

目擊民眾說，金虎爺爐主舞台旁突然爆炸，有很多人都受傷流血，現場尖叫聲此起彼落，還有小女孩也受傷了，小腿被爆裂物割傷流血，看了很心疼，工作人員忙著疏導大家，宛如八仙塵爆翻版，回想起仍覺得心有餘悸。

消防局統計，共有17名傷患燒燙傷、撕裂傷送醫，其中2人傷勢較嚴重，目前已住院治療，其餘傷者皆無大礙返家，發生地點距離炮竹有段距離，初步排除鞭炮爆炸之虞，詳細事故仍待進一步調查釐清。

金虎爺爐主舞台旁爆炸，傳有燈柱、發電機等可能性，但也不排除有人為因素，將清查是否有設置爆裂物可能，嘉義市警察局長陳炯旭及鑑識人員到場，將漏夜調閱監視器，採集爆裂物碎片等證據，釐清爆炸原因。