嘉義和聯境金虎爺舞台旁爆炸 初步排除炮竹引起

嘉義和聯境金虎爺會慶祝成立10周年，昨晚在嘉義市大同路轉金山路附近，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17人燒燙傷、撕裂傷，表演節目到一半被迫中斷，初步排除是炮竹引起，詳細原因仍待警消鑑識釐清。

據現場目擊民眾指出，爐主舞台旁瞬間爆炸，舞台表演到一半被迫中斷。消防局指出，初步排除鞭炮爆炸之虞，發生地點距離炮竹有段距離，疑因發電機等不明原因爆裂，但詳細事故仍待進一步調查釐清。

消防局統計，共有17名傷患燒燙傷、撕裂傷送醫，其中有1名撕裂傷口較深，目前已住院治療，其餘傷者皆無大礙返家，後續有民眾陸續自行就醫，傷者數量將由衛生局統一彙整。