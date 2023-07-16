嘉義和聯境金虎爺舞台旁爆炸 初步排除炮竹引起

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

嘉義和聯境金虎爺會慶祝成立10周年，昨晚在嘉義市大同路轉金山路附近，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17人燒燙傷、撕裂傷，表演節目到一半被迫中斷，初步排除是炮竹引起，詳細原因仍待警消鑑識釐清。

據現場目擊民眾指出，爐主舞台旁瞬間爆炸，舞台表演到一半被迫中斷。消防局指出，初步排除鞭炮爆炸之虞，發生地點距離炮竹有段距離，疑因發電機等不明原因爆裂，但詳細事故仍待進一步調查釐清。

消防局統計，共有17名傷患燒燙傷、撕裂傷送醫，其中有1名撕裂傷口較深，目前已住院治療，其餘傷者皆無大礙返家，後續有民眾陸續自行就醫，傷者數量將由衛生局統一彙整。

嘉義和聯境金虎爺會顧問鍾長吉說，活動尾聲不幸發生意外，事故原因由警消調查釐清中，主辦方第一時間將傷患分頭送醫，也派人提供各種協助，無論傷者的傷勢如何，都會盡力協助，希望大家早日恢復健康。

嘉義和聯境金虎爺舞台旁爆炸，初步排除炮竹引起。記者魯永明／攝影
嘉義和聯境金虎爺舞台旁爆炸，初步排除炮竹引起。記者魯永明／攝影

嘉義 爆炸

延伸閱讀

嘉義金虎爺遶境爆炸17人送醫 金虎爺會顧問承諾負責

影／嘉義金虎爺遶境疑燈具爆炸 17人燒燙撕裂傷送醫

首屆嘉義城市祈禱早餐會送恩典到嘉 黃敏惠：攜手活出愛

2025台灣設計展在彰化 「雙惠」交會找主題

相關新聞

影片曝光！新北三重大樓工地14層樓頂全面燃燒

新北市三重區今晚9時45分傳出大樓建築工地火警，原先通報地址是元信一街，消防局更正資訊為仁義街37巷內，位置大約是靠近國...

新北三重高樓建案工地頂樓大火 災情仍在清查中

新北市三重區元信一街某大樓建案工地的14樓頂層，今晚9時45分傳出火警，目前火勢非常大，消防局已陸續派遣15個分隊、39...

影／嘉義金虎爺遶境疑燈具爆炸 17人燒燙撕裂傷送醫

嘉義和聯境金虎爺會成立10周年，今早前往新港奉天宮及新港金虎爺總會謁祖進香，並在嘉義市區盛大遶境，多達2萬人參與，相當熱...

嘉義金虎爺會爆炸傷17人 警方不排除人為因素漏夜清查

嘉義和聯境金虎爺會成立10周年，昨晚在嘉義市大同路轉金山路附近盛大舉辦金虎爺文化祭，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17...

影／新北舊十八王公廟核一廠旁大火 晚間延燒火光竄天

新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁邊坡雜草，今天傍晚發生火警，火勢一度控制。但晚間又延燒開來，火光竄天，相當猛烈。距離核一...

彰化139線死亡過彎再添一樁 女騎士自摔車毀人亡

彰化縣139線縣道再多一樁死亡車禍。今天一名20歲女子騎機車在大彰路五段20K過彎處疑似自摔，撞到行道樹和護欄後倒地不起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦