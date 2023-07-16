嘉義和聯境金虎爺舞台旁爆炸 初步排除炮竹引起
嘉義和聯境金虎爺會慶祝成立10周年，昨晚在嘉義市大同路轉金山路附近，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17人燒燙傷、撕裂傷，表演節目到一半被迫中斷，初步排除是炮竹引起，詳細原因仍待警消鑑識釐清。
據現場目擊民眾指出，爐主舞台旁瞬間爆炸，舞台表演到一半被迫中斷。消防局指出，初步排除鞭炮爆炸之虞，發生地點距離炮竹有段距離，疑因發電機等不明原因爆裂，但詳細事故仍待進一步調查釐清。
消防局統計，共有17名傷患燒燙傷、撕裂傷送醫，其中有1名撕裂傷口較深，目前已住院治療，其餘傷者皆無大礙返家，後續有民眾陸續自行就醫，傷者數量將由衛生局統一彙整。
嘉義和聯境金虎爺會顧問鍾長吉說，活動尾聲不幸發生意外，事故原因由警消調查釐清中，主辦方第一時間將傷患分頭送醫，也派人提供各種協助，無論傷者的傷勢如何，都會盡力協助，希望大家早日恢復健康。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言