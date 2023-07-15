嘉義金虎爺遶境爆炸17人送醫 金虎爺會顧問承諾負責
嘉義和聯境金虎爺會成立10周年，今晚在嘉義市區盛大遶境，民眾頂艷陽參加直到深夜仍人潮不斷，晚間傳出爆炸事故，共17人受傷送醫，金虎爺會承諾協助後續事宜，目前爆炸原因仍待警消釐清。
嘉義和聯境金虎爺會顧問鍾長吉說，優先協助傷者送醫，傷者身分仍待釐清，有工作人員及信徒，已目前配合警消釐清，是燈柱或發電機爆炸，會全力協助後續處理及醫療事宜。
據了解，爆炸原因目前眾說紛紜，包括燈具爆炸、發電機爆炸，以及煙火升空未爆，導致引起大規模爆炸事故，但目前爆炸原因未明，仍待警消進一步調查釐清。
消防局統計，送醫人數分別為嘉義榮總6人、聖馬爾定1人、嘉基4人、陽明醫院3人、部立嘉義醫院3人，共17人受傷送醫。其餘自行就醫人數，由衛生局啟動大傷機制統一彙整中。
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