快訊

影片曝光！新北三重大樓工地14層樓頂全面燃燒

溫網／黑馬萬卓索娃摘生涯大滿貫首冠 加博連兩年亞軍作收

火勢猛烈！新北三重高樓建案工地頂樓大火 災情仍在清查中

嘉義金虎爺遶境爆炸17人送醫 金虎爺會顧問承諾負責

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

嘉義和聯境金虎爺會成立10周年，今晚在嘉義市區盛大遶境，民眾頂艷陽參加直到深夜仍人潮不斷，晚間傳出爆炸事故，共17人受傷送醫，金虎爺會承諾協助後續事宜，目前爆炸原因仍待警消釐清。

嘉義和聯境金虎爺會顧問鍾長吉說，優先協助傷者送醫，傷者身分仍待釐清，有工作人員及信徒，已目前配合警消釐清，是燈柱或發電機爆炸，會全力協助後續處理及醫療事宜。

據了解，爆炸原因目前眾說紛紜，包括燈具爆炸、發電機爆炸，以及煙火升空未爆，導致引起大規模爆炸事故，但目前爆炸原因未明，仍待警消進一步調查釐清。

消防局統計，送醫人數分別為嘉義榮總6人、聖馬爾定1人、嘉基4人、陽明醫院3人、部立嘉義醫院3人，共17人受傷送醫。其餘自行就醫人數，由衛生局啟動大傷機制統一彙整中。

嘉義金虎爺遶境爆炸17人送醫，金虎爺會顧問承諾負責。記者黃于凡／翻攝
嘉義金虎爺遶境爆炸17人送醫，金虎爺會顧問承諾負責。記者黃于凡／翻攝
嘉義金虎爺遶境爆炸17人送醫，金虎爺會顧問承諾負責。記者黃于凡／翻攝
嘉義金虎爺遶境爆炸17人送醫，金虎爺會顧問承諾負責。記者黃于凡／翻攝

爆炸 嘉義

延伸閱讀

影／嘉義金虎爺遶境疑燈具爆炸 17人燒燙撕裂傷送醫

首屆嘉義城市祈禱早餐會送恩典到嘉 黃敏惠：攜手活出愛

嘉縣東安宮城隍爺聖誕遶境 請來真人版青蛙和辣妹熱舞

2025台灣設計展在彰化 「雙惠」交會找主題

相關新聞

影片曝光！新北三重大樓工地14層樓頂全面燃燒

新北市三重區今晚9時45分傳出大樓建築工地火警，原先通報地址是元信一街，消防局更正資訊為仁義街37巷內，位置大約是靠近國...

新北三重高樓建案工地頂樓大火 災情仍在清查中

新北市三重區元信一街某大樓建案工地的14樓頂層，今晚9時45分傳出火警，目前火勢非常大，消防局已陸續派遣15個分隊、39...

影／嘉義金虎爺遶境疑燈具爆炸 17人燒燙撕裂傷送醫

嘉義和聯境金虎爺會成立10周年，今早前往新港奉天宮及新港金虎爺總會謁祖進香，並在嘉義市區盛大遶境，多達2萬人參與，相當熱...

影／新北舊十八王公廟核一廠旁大火 晚間延燒火光竄天

新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁邊坡雜草，今天傍晚發生火警，火勢一度控制。但晚間又延燒開來，火光竄天，相當猛烈。距離核一...

彰化139線死亡過彎再添一樁 女騎士自摔車毀人亡

彰化縣139線縣道再多一樁死亡車禍。今天一名20歲女子騎機車在大彰路五段20K過彎處疑似自摔，撞到行道樹和護欄後倒地不起...

影／廟會煙火惹禍！3風力發電機組斷電 石門火燒山4小時

新北市石門區舊十八王公廟核一廠旁山坡，今天傍晚發生火警，火勢不斷延燒，火光竄天，從晚間6點半一直燒到晚間10點半才完全控...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦