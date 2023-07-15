影片曝光！新北三重大樓工地14層樓頂全面燃燒

新北市三重區今晚9時45分傳出大樓建築工地火警，原先通報地址是元信一街，消防局更正資訊為仁義街37巷內，位置大約是靠近國道一號、淡水河堤防重陽抽水站附近，目前蓋到14樓，頂層發生火災。

附近大樓住戶拍下火警現場影片，原本火勢侷限在1個小範圍，但在風勢助長下逐漸擴大，目前14樓已全面燃燒，消防局增派人力至39輛車、89人趕往搶救，初步清查沒有人員受困。

現場共有3輛雲梯車升空射水防護、人員布設2條水線上樓滅火，10時46分通報火勢控制不會再擴大，燃燒面積約50坪，尚在搶救當中，消防局再度籲請周邊民眾不要圍觀，人車改道通行以利救災、避免發生危險。 新北市三重區發生大樓建築工地火警，14層樓頂全面燃燒。圖／民眾提供 新北市三重區發生大樓建築工地火警，消防隊搶救中。記者林昭彰／翻攝 新北市三重區發生大樓建築工地火警，雲梯車已升空灌水搶救中。記者林昭彰／翻攝

【中央社新北15日電】

新北市消防局今天表示，晚間9時44分據報，三重區仁義街的一處14樓建築工地，頂樓發生火警，火舌與濃煙相當猛烈。第14樓已經全面燃燒，但無人受困，正漏夜全面搶救。

消防局晚間發出簡訊表示，這起三重區工地火警，出動各式消防車輛34車，消防人員89名前往搶救，目前14樓全面燃燒，已布線上樓滅火。提醒民眾繞道勿圍觀，避免發生危險。