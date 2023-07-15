聽新聞
test
0:00 / 0:00
影片曝光！新北三重大樓工地14層樓頂全面燃燒
新北市三重區今晚9時45分傳出大樓建築工地火警，原先通報地址是元信一街，消防局更正資訊為仁義街37巷內，位置大約是靠近國道一號、淡水河堤防重陽抽水站附近，目前蓋到14樓，頂層發生火災。
附近大樓住戶拍下火警現場影片，原本火勢侷限在1個小範圍，但在風勢助長下逐漸擴大，目前14樓已全面燃燒，消防局增派人力至39輛車、89人趕往搶救，初步清查沒有人員受困。
現場共有3輛雲梯車升空射水防護、人員布設2條水線上樓滅火，10時46分通報火勢控制不會再擴大，燃燒面積約50坪，尚在搶救當中，消防局再度籲請周邊民眾不要圍觀，人車改道通行以利救災、避免發生危險。
【中央社新北15日電】
新北市消防局今天表示，晚間9時44分據報，三重區仁義街的一處14樓建築工地，頂樓發生火警，火舌與濃煙相當猛烈。第14樓已經全面燃燒，但無人受困，正漏夜全面搶救。
消防局晚間發出簡訊表示，這起三重區工地火警，出動各式消防車輛34車，消防人員89名前往搶救，目前14樓全面燃燒，已布線上樓滅火。提醒民眾繞道勿圍觀，避免發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言