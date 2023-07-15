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彰化139線死亡過彎再添一樁 女騎士自摔車毀人亡
彰化縣139線縣道再多一樁死亡車禍。今天一名20歲女子騎機車在大彰路五段20K過彎處疑似自摔，撞到行道樹和護欄後倒地不起，消防救護人員接獲通報趕往載送到醫院，急救仍不治。車禍真正原因有待警方調查，
139線縣道有多個轉彎，過彎處經常發生自摔車禍，今天傍晚約6點一名女機車騎士行經芬園鄉大彰路（139線）五段，在往芬園鄉9.1K處（139線20K）的過彎處疑似自摔，人遭甩飛撞擊路樹和護欄，機車車尾嚴重變形，車身多處毀損，她雖戴全罩式安全帽仍撞到不省人事，四肢多處擦挫傷。
警消據報趕到，芬園消防分隊救護人員發現她沒呼吸心跳，施予心肺復甦術的同時送上救護車到彰化基督教醫院搶救，疑因頭部骨折、顱內出血，晚間7點20分宣告不治。
警方初步懷疑女騎士在過彎處不慎，車輛操作不當導致車輛失控，目前機車移到交通分隊，依規定報請刑事相驗，車禍原因由警方進一步釐清。
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