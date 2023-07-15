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家扶青年第一志願當警察 卻遭警判斷「形跡可疑」追捕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓高二生被彰化警方認為「形跡可疑」，加以攔查和追捕。彰化家扶中心今天清查檔案，發現陳生2019年當選「家扶自強兒童」，最大志願是長大後當警察，沒想到被警察誤當可疑分子，拉扯中還嚴重撞傷臉部。

根據彰化家扶中心資料顯示，陳生的父親2014年病逝，母親在越南小吃店工作撫養3名兒女，家境拮据，原本扶持他們的伯父沒申請到販賣彩券經營商資格，現在改賣刮刮樂也收入銳減，使陳生一家生活更捉襟見肘。

彰化家扶中心主任王震光說，陳生放學回家就展開忙碌的一晚，先做好自己的功課，接著和姊姊分擔做家事，陳生的弟弟罹患先天性心臟病，為了治病經常無法到校上課，陳生主動當弟弟的小老師教功課，而陳生的祖母罹患糖尿病，陳生學會更換針頭和注射胰島素。

今年暑假期間陳生到鄰村秧苗場打工，本（7）月4日下午騎腳踏車返家途中，被3名共乘普通轎車的便衣警察認為「形跡可疑」，開車靠近準備攔查，陳生誤以為遭歹徒盯上要綁架，警察下車說「我們是警察」陳生仍嚇得摔車逃跑並大喊「救命」，警察追上前壓制後出示證件，陳生半信半疑問「你們真的是警察？」

王震光說，拉扯過程中，很遺憾陳生撞到停靠路邊的耕耘機，左臉頰傷口又深又長，縫17針，未來需要醫美治療，恐怕所費不貲，除了警方賠償，彰化家扶也將協助他籌募相關費用。

彰化縣溪湖警分局強調陳生騎腳踏車搖擺蛇行，精神不佳，看起來「形跡可疑」，且便衣員警下車時有表明身分，是陳生沒聽見仍逃跑，造成誤會拉扯。彰化家扶認為，台灣詐騙案層出不窮，詐騙集團假冒檢警屢見不鮮，日前高雄市發生3名歹徒穿警察背心抓少年，民眾還以為真警察逮捕詐騙車手，警方應再慎重執行勤務避免發生誤會。

彰化陳姓高中生以為被歹徒綁架，力拒3名警察追捕，不慎撞到路邊耕耘機導致左臉嚴重受傷。圖／民眾提供
彰化陳姓高中生以為被歹徒綁架，力拒3名警察追捕，不慎撞到路邊耕耘機導致左臉嚴重受傷。圖／民眾提供

警察 詐騙集團

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