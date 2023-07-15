嘉市吳鳳北路燒5店面 業者聊天未留意烹調所致

嘉義市吳鳳北路商圈今年3月發生火災，波及5店面，包括經營逾30年果汁店，警調查原來是其中1家業者在外與人聊天，未留意烹調的瓦斯爐起火，嘉檢依公共危險罪嫌起訴。

嘉義市吳鳳北路幾乎都是店面作生意，125號店面於3月15日上午先竄出濃煙、冒出火苗，因現場為鐵皮1、2樓店面，延燒迅速、火勢猛烈，消防人員趕抵布水線搶救、撲滅火勢，仍波及5家店面，包括經營逾30年果汁店，所幸無人受傷。

嘉義地檢署的起訴書指出，承租2間店面的宋姓業者，在經營綠豆湯及小吃，當天上午這名業者在125號店面後方廚房使用瓦斯爐烹調食物時，竟疏於留意，而至隔壁店面前與他人聊天，造成瓦斯爐起火燃燒而沒有及時發現，以至於火勢一發不可收拾。

5間店面屋主及承租人等7人財物損失重大，聯合向警方報案，並對宋姓業者提告。

宋姓業者雖坦承在125號店面後方廚房打開瓦斯擺上快速爐，惟辯稱尚未開始煮東西。

據嘉義市消防局火災鑑定調查鑑定書，這起火災現場主要在125號、127號店面，起火處為1樓廚房南側牆面西端抽油煙機快速爐附近先起火燃燒，起火原因以爐火烹調不慎（鋁製炒鍋乾燒）起燃的可能性較大。

因此，宋姓業者涉及刑法失火燒燬現有人所在的建築物罪嫌，檢方偵結，依公共危險罪嫌起訴。