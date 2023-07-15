影／瑞芳七旬翁與八旬姊夫爆口角 持刀刺死對方再刺傷自己

新北市瑞芳區今天下午一點多發生凶殺命案，71歲易姓老翁，疑因與81彭姓姊夫發生口角，涉嫌持刀朝彭胸口猛刺一刀，再朝自己腹部刺。消防人員將兩人送醫搶救，彭男不治，易男暫無生命危險，警方採證調查釐清衝突原因。

瑞芳警分局調查，今天下午1點半獲報，瑞芳區一坑路有疾病救護案件，但員警到現場後發現是凶殺案，彭男胸口遭刺傷倒臥1樓房間床上；易男腹部遭刺1刀，坐臥1樓客廳內。

消防局救護車將二人分別送往基隆長庚醫院及瑞芳礦工醫院治療。警方封鎖現場調查，偵查隊與鑑識人員到場採證調查偵辦。

彭男經醫師急救後，下午2時35分急救無效死亡，易男目前暫無生命危險，他左下胸約10公分刀傷，造成氣血胸，意識清楚，安排至開刀房手術治療。

警方初步調查，易男與彭姓姊夫發生口角衝突，心生不滿涉嫌持刀朝對方猛刺，再持刀刺自己左胸，原因還待調查。

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