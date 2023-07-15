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羊駝深夜漫步台74線吃草 中市警：未接獲報案

中央社／ 台中15日電

誰家的羊駝半夜出現台74線分隔島吃草，有網友在網路貼出照片引發討論。台中市警方今天表示，雖未獲報案，但飼主如疏縱寵物在道路奔走、妨害交通者，可處300元以上、600元以下罰鍰。

台74線快速道路是台中市重要交通要道，有網友在網路貼出照片，於14日凌晨1時42分許，出現1隻羊駝漫步在分隔島吃草，擔心夜晚視線不好，因而引發交通意外。

台中市警察局第六分局表示，警方並未接獲報案，但提醒飼主，根據道路交通管理處罰條例規定，如果疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

警方並呼籲，飼主務必將寵物管理好，不要讓寵物跑到道路上，造成用路人安全疑慮。

寵物 台中市

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