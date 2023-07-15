NISSAN台南善化廠展示中心起火 4車遭火吻車主傻眼

NISSAN台南善化廠展示中心今天下午傳出火警，現場大片濃煙竄出，台南市消防局緊急趕往灌救，20分鐘控制火勢，不過仍有4輛車遭火吻，受到程度不一損毀，讓車主傻眼，所幸無人傷亡。

台南市消防局119勤務中心是在今下午2點39分獲報，善化區興農路NISSAN台南善化展示中心後方的保養廠廠，今天下午竄出火舌現場大片濃煙，消防局緊急調派善化車組共15車36人投入救災，由於該保養廠緊鄰加油站，情勢一度危及，消防隊員趕至阻絕火勢蔓延，初步調查廠區烤漆爐起火，2點59分控制火勢。