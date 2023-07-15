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NISSAN台南善化廠展示中心起火 4車遭火吻車主傻眼

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

NISSAN台南善化廠展示中心今天下午傳出火警，現場大片濃煙竄出，台南市消防局緊急趕往灌救，20分鐘控制火勢，不過仍有4輛車遭火吻，受到程度不一損毀，讓車主傻眼，所幸無人傷亡。

台南市消防局119勤務中心是在今下午2點39分獲報，善化區興農路NISSAN台南善化展示中心後方的保養廠廠，今天下午竄出火舌現場大片濃煙，消防局緊急調派善化車組共15車36人投入救災，由於該保養廠緊鄰加油站，情勢一度危及，消防隊員趕至阻絕火勢蔓延，初步調查廠區烤漆爐起火，2點59分控制火勢。

消防隊員清查火場，工作人員第一時間都已經逃出，未有人員受困，但保養廠至少4輛車遭火勢波及，受損程度不一，也有車主趕至一臉傻眼，如何善後廠方傷神不已。

廠內至少有4車遭火吻，詳細損失待釐清。圖 ／民眾提供
廠內至少有4車遭火吻，詳細損失待釐清。圖 ／民眾提供
初步調查廠區烤漆爐起火。圖 ／民眾提供
初步調查廠區烤漆爐起火。圖 ／民眾提供
NISSAN台南善化廠展示中心起火，現場濃煙竄出。圖 ／民眾提供
NISSAN台南善化廠展示中心起火，現場濃煙竄出。圖 ／民眾提供
NISSAN台南善化廠展示中心起火，現場火舌濃煙竄出。圖 ／民眾提供
NISSAN台南善化廠展示中心起火，現場火舌濃煙竄出。圖 ／民眾提供

台南 車主 加油站

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