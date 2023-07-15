NISSAN台南善化廠展示中心起火 4車遭火吻車主傻眼
NISSAN台南善化廠展示中心今天下午傳出火警，現場大片濃煙竄出，台南市消防局緊急趕往灌救，20分鐘控制火勢，不過仍有4輛車遭火吻，受到程度不一損毀，讓車主傻眼，所幸無人傷亡。
台南市消防局119勤務中心是在今下午2點39分獲報，善化區興農路NISSAN台南善化展示中心後方的保養廠廠，今天下午竄出火舌現場大片濃煙，消防局緊急調派善化車組共15車36人投入救災，由於該保養廠緊鄰加油站，情勢一度危及，消防隊員趕至阻絕火勢蔓延，初步調查廠區烤漆爐起火，2點59分控制火勢。
消防隊員清查火場，工作人員第一時間都已經逃出，未有人員受困，但保養廠至少4輛車遭火勢波及，受損程度不一，也有車主趕至一臉傻眼，如何善後廠方傷神不已。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言