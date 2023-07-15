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影／雲林貨車甩尾小白菜噴至面前他閃過 網笑：您的蔬菜已送達
雲林一輛載菜貨車日前行經西螺果菜市場附近一處十字路口左轉時，疑似失去重心造成車上裝箱小白菜噴飛，一箱箱「卸貨」到一旁鄰近住家門口，當時正在監工的侯姓男子趕緊踱步閃避，幸好沒被撞上，監視器拍下瞬間畫面，近日在網路上流傳，網友笑說「您的蔬菜已送達！」還kuso影片「是時候表現真正的技術了」引發熱論。
侯姓男子住家就在西螺果菜市場附近，本月12日上午10時許，他正在住家門口監工水電師傅安裝電燈，眼睛餘光突然撇見一箱箱小白菜朝他噴過來，趕緊踱步閃避，差點被菜籃「攻擊」坦言有嚇一跳，還好直覺反應夠快，沒有被擊中。
事發當時，侯男閃菜的畫面都被監視器拍下，他臉部表情淡定，腳步卻很靈巧，網友大讚他「表情加動作100分！」也有人笑稱「這貨卸得可真快！」「你好，共4件貨。」驚險瞬間變成有趣畫面，令人不禁莞爾。
西螺警分局指出，經查該起事件發生在西螺市場北路、福來路口，警方可依道路交通管理處罰條例，裁處車輛駕駛人3000至1萬8000元罰鍰，呼籲駕駛前應確認貨物是否穩紮、牢固，確保安全。
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