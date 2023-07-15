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世界警消運動會台灣健兒旗開得勝 獲長板衝浪銀、銅牌
號稱警消界奧林匹克的「World Police & Fire Game-世界警消運動會」今年7月2日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，其中衝浪比賽已提前於今天在美國夏威夷結束比賽，台北市消防局曾思棋、桃園市消防局李東融二人，於衝浪項目中突破重圍，分別奪下銀牌及銅牌，為國爭光。
消防署長蕭煥章表示，曾思棋、李東融二人初次參加世界警消運動會衝浪比賽，台灣健兒即勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌，旗開得勝，真的很令人興奮。
消防署表示，台灣代表團參賽消防人員共11人，分別參加握推、健力、田徑、游泳、角力、柔道、摔角、柔術、羽球、鉛球、健美、衝浪等項目，比賽才剛剛開始，未來幾天陸陸續續還有消防健兒參加大會賽程，期待台灣選手能再接再厲，為台灣消防再創佳績。
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