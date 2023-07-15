快訊

熟悉的家鄉味！周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」粉絲嗨

中職／黃泰龍「家中有事」變離隊 悍將發聲明解釋

「泰利」颱風生成！外圍雲系今晚掃台灣 雨區曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界警消運動會台灣健兒旗開得勝 獲長板衝浪銀、銅牌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

號稱警消界奧林匹克的「World Police & Fire Game-世界警消運動會」今年7月2日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，其中衝浪比賽已提前於今天在美國夏威夷結束比賽，台北市消防局曾思棋、桃園市消防局李東融二人，於衝浪項目中突破重圍，分別奪下銀牌及銅牌，為國爭光。

消防署長蕭煥章表示，曾思棋、李東融二人初次參加世界警消運動會衝浪比賽，台灣健兒即勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌，旗開得勝，真的很令人興奮。

消防署表示，台灣代表團參賽消防人員共11人，分別參加握推、健力、田徑、游泳、角力、柔道、摔角、柔術、羽球、鉛球、健美、衝浪等項目，比賽才剛剛開始，未來幾天陸陸續續還有消防健兒參加大會賽程，期待台灣選手能再接再厲，為台灣消防再創佳績。

台北市消防局曾思棋、桃園市消防局李東融（見圖）二人，今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌。圖／消防署提供
台北市消防局曾思棋、桃園市消防局李東融（見圖）二人，今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌。圖／消防署提供
台北市消防局曾思棋（見圖）、桃園市消防局李東融二人，今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌。圖／消防署提供
台北市消防局曾思棋（見圖）、桃園市消防局李東融二人，今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌。圖／消防署提供
桃園市消防局李東融（左三）今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，率先在長板衝浪項目，贏得男子組銅牌。圖／消防署提供
桃園市消防局李東融（左三）今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，率先在長板衝浪項目，贏得男子組銅牌。圖／消防署提供
台北市消防局曾思棋（左）、桃園市消防局李東融（右）二人，今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌。圖／消防署提供
台北市消防局曾思棋（左）、桃園市消防局李東融（右）二人，今年初次參加世界警消運動會衝浪比賽勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌。圖／消防署提供

運動 美國 加拿大

延伸閱讀

全台部分地區出現極端高溫！ 新北消防：記「三原則」預防熱衰竭

中華電信研究院頂樓冒濃煙 疑水塔起火、消防人員緊急撲滅

小海豹愛衝浪「天天找人陪練」1個月就學會 看鏡頭主動擺POSE專家直呼罕見

墜落偏僻地方怎自救？新北消防：三個方式求救待援

相關新聞

世界警消運動會台灣健兒旗開得勝 獲長板衝浪銀、銅牌

號稱警消界奧林匹克的「World Police & Fire Game-世界警消運動會」今年7月2日至8月6日在加拿大溫...

警察烏龍盤查彰化少年慘破相 網怒：人神共憤正義何在？

彰化縣17歲陳姓高中生遭警方不當攔檢而造成受傷、破相，引起熱議，Dcard論壇網友疾呼「不要看白飯之亂了，請關注彰化員警...

影／雲林貨車甩尾小白菜噴至面前他閃過 網笑：您的蔬菜已送達

雲林一輛載菜貨車日前行經西螺果菜市場附近一處十字路口左轉時，疑似失去重心造成車上裝箱小白菜噴飛，一箱箱「卸貨」到一旁鄰近...

危險！台中8旬婦下錯站被破35度高溫烈曬 麵攤前跌坐熱暈

全台持續高溫炎熱，前天嘉義一名青農在35度艷陽下務農，疑中暑身亡。前天上午10點多，85歲高姓婦人搭錯公車，在台中市神岡...

影／北巿醫院抽菸遭阻亮刀嚇壞眾人 男遭逮被判2月刑

胡姓男子日前在台北市聯合醫院忠孝院區候診時，因在院內吸菸遭阻，拿出水果刀揮舞，警方獲報派出優勢警力制止，詢後依恐嚇公眾罪...

麻豆消防員裝檢炸傷手頸 黃偉哲：全面探討同仁工作安全

台南市消防局麻豆分隊消防隊員洪一誠前天進行救護車裝備檢查時，疑似因攜帶式氧氣瓶管線洩漏，碰上靜電造成氣爆閃燃，「轟」的一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦