世界警消運動會台灣健兒旗開得勝 獲長板衝浪銀、銅牌

號稱警消界奧林匹克的「World Police & Fire Game-世界警消運動會」今年7月2日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，其中衝浪比賽已提前於今天在美國夏威夷結束比賽，台北市消防局曾思棋、桃園市消防局李東融二人，於衝浪項目中突破重圍，分別奪下銀牌及銅牌，為國爭光。

消防署長蕭煥章表示，曾思棋、李東融二人初次參加世界警消運動會衝浪比賽，台灣健兒即勇奪佳績，分別率先在長板衝浪項目，贏得女子組銀牌及男子組銅牌，旗開得勝，真的很令人興奮。