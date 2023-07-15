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麻豆消防員裝檢炸傷手頸 黃偉哲：全面探討同仁工作安全

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局麻豆分隊消防隊員洪一誠前天進行救護車裝備檢查時，疑似因攜帶式氧氣瓶管線洩漏，碰上靜電造成氣爆閃燃，「轟」的一聲造成洪的手部及頸部約5%二度燒傷，市長黃偉哲今天專程前往洪的家中慰問，指示從裝備器材、操作流程全面探討，以保障基層同仁的工作安全。

黃偉哲剛從韓國行銷芒果後返國，上午前往洪的家中慰問，關心其受傷情況。案件發生時，他即掌握相關狀況及醫療協助，當下也請消防局前往醫院關心，在消防局及醫院的協助下，他已經返回家中休養。

黃偉哲表示，後續也請消防局全力關心受傷同仁後續照顧及家屬心情，從裝備器材、操作流程全面探討，以保障基層同仁的工作安全，「唯有建立同仁的安全環境才是市民朋友最大的保障」。

台南麻豆消防分隊13日上午進行救護車裝備檢查時，疑似因攜帶式氧氣瓶管線洩漏，碰上靜電造成氣爆閃燃，「轟」的一聲，造成洪手部、頸部約5%二度燒傷，另名沈姓隊員剛好下車未受波及，但也飽受虛驚。案經在場同仁立即用大量清水沖洗洪的患部，初步包紮後送往成大醫院救治，所幸並無大礙。

台南市長黃偉哲上午前往受傷隊員洪一誠的家中慰問，指示從裝備器材、操作流程全面探討，以保障基層同仁的工作安全。圖／讀者提供
台南市長黃偉哲上午前往受傷隊員洪一誠的家中慰問，指示從裝備器材、操作流程全面探討，以保障基層同仁的工作安全。圖／讀者提供
市長黃偉哲表示，唯有建立同仁的安全環境才是市民朋友最大的保障。圖／讀者提供
市長黃偉哲表示，唯有建立同仁的安全環境才是市民朋友最大的保障。圖／讀者提供

黃偉哲 台南 氣爆

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