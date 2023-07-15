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高雄旗津沙灘今見男屍 疑昨晚落海

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市旗津海邊今天上午發現男子陳屍沙灘，警方追查死者身分，在海岸附近找到1輛機車，根據車籍才查出他是陳姓男子。家人指他昨晚就騎哥哥的機車外出，沒想到溺死在海邊。

今天上午11點16分，高雄市警方接獲報案，指旗津區汙水處理廠後方沙灘，發現1具男屍，身體被沙子覆蓋一半，鼓山警分局立即趕赴沙灘，發現男子已經明顯死亡，身體沒明顯外傷，但身上也沒證件。

警方四處找尋男子的交通工具，在汙水處理廠外環道，找到1輛機車，昨晚就停在外環道，根據機車查詢車主，才知道死者是59歲的陳姓男子。

警方了解，陳姓男子心情不佳，昨晚自左營騎哥哥的機車外出，到旗津落海疑溺斃，由檢方相驗，釐清死因。

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高雄市旗津中洲汙水處理廠外，今天發現男子陳屍沙灘。圖／讀者提供
高雄市旗津中洲汙水處理廠外，今天發現男子陳屍沙灘。圖／讀者提供

沙灘 高雄市

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