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鐵警局示警「不要再放了！」 置物櫃放金融卡恐淪詐騙共犯
台灣鐵路位處交通要道的火車站內，多會設置物櫃方便旅客暫放行李，但良善美意卻被詐騙集團利用，以不碰面的「死轉手」方式，誘騙民眾將人頭帳戶存摺及金融卡放在置物櫃，車手再取出使用。鐵路警察局將站區置物櫃列為治安熱區，今年1月至今，已查獲置物櫃詐欺案件共計37件。
鐵警局示警：「不要再放了！」詐團常以假投資借貸、個資外洩匯款或被要求監管帳戶、解除分期付款設定、假求職，誆騙民眾交付存摺及金融卡供詐騙集團使用。
目前鐵警已經聯合轄內置物櫃業者，在全國車站置物櫃治安熱區，除張貼識詐標語外，並以播音器播放語音及置物櫃操作面板植入宣導影片方式，向民眾宣導勿將金融卡、證件、存摺及印章等物品放置於置物櫃內，以免成為洗錢共犯。
鐵警局提醒，新修正的洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶，或無正當理由將帳戶提供給他人使用者，可能會分別面臨5年或3年以下有期徒刑，並得併科3千萬或100萬元以下罰金，曾有民眾聲稱「遇到假求職詐騙，10萬元代價指示將提款卡放入置物櫃」，過去能解釋自身也是詐欺被害人，但新法上路，這樣行為已有處罰規定，民眾千萬別以身試法。
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