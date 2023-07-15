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警察烏龍盤查彰化少年慘破相 網怒：人神共憤正義何在？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

彰化縣17歲陳姓高中生遭警方不當攔檢而造成受傷、破相，引起熱議，Dcard論壇網友疾呼「不要看白飯之亂了，請關注彰化員警事件」。有網友PO出少年跌坐在地時的臉頰傷勢照片，感到心疼，「留下深深的傷疤」。

彰化縣埔鹽鄉陳姓學生出身單親家庭，利用暑假到秧苗場打工，為越南籍的新住民母親分擔家計。他日前傍晚打完工騎單車返家途中，突遭駕駛一般自小客車、穿著便服的溪湖警分局埔鹽分駐所葉姓所長和兩名員警攔查，誤以為會被綁架而逃走，仍被追趕上，抵抗過程他大喊「救命」，臉撞到耕耘機受傷，送醫縫17針。

彰化縣警察局表示，經查員警有表明「我們是警察」，但員警執法過程中未穿制服，違反勤務紀律，當時帶班葉姓所長記申誡一次，警方會賠償醫藥費。陳姓學生的家屬透露，孩子晚上睡覺都會害怕得發抖。

Dcard網友對這起烏龍盤查感到憤怒，網友說，「才17歲，不論是被綁還是被警察抓，都是非常恐懼的事情」、「警察種族歧視？不出示證件表明身分，目無法紀」、「真的太誇張了，好心疼」、「不說的話，我還以為是黑道擄人，換作是我嚇都嚇死了」、「這才是該關注的事」、「怎沒先拿出證件表示是警察啊」、「一個乖巧幫忙務農的17歲孩子，人生到底做錯什麼事？臉就這樣破相了！人生根本毀了，令人心疼」、「支持提告」。

有網友表示，少年真的太無辜了，單親新移民家庭為了生計到農地打工，「這麼乖的孩子被惡警害到毀容」，青春歲月還有多少日子要走。警察只為了績效就違法逮捕，而且還是為了移民署的業務，希望監察院快點介入糾正彈劾，熱心網友多高調檢舉，簡直是把人看作動物在抓，踐踏人權至此。「看到那少年受傷的照片，會人神共憤的，正義何在？」新聞看起來分局是想和解了事，狡辯這是盤查？根本不符合盤查程序，而且還壓制逮捕，侵害自由甚鉅的違法逮捕，幫高調，這新聞太讓人生氣。

陳姓學生遭便衣員警攔檢，過程中受傷破相，送醫縫17針。圖／民眾提供
陳姓學生遭便衣員警攔檢，過程中受傷破相，送醫縫17針。圖／民眾提供
Dcard網友對這起烏龍盤查感到憤怒，網友說，「簡直是把人看作動物在抓，踐踏人權至此，看到那少年受傷的照片，會人神共憤的，正義何在？」圖／取自Dcard
Dcard網友對這起烏龍盤查感到憤怒，網友說，「簡直是把人看作動物在抓，踐踏人權至此，看到那少年受傷的照片，會人神共憤的，正義何在？」圖／取自Dcard
彰化縣一名少年遭便衣員警不當攔檢，臉撞上耕耘機而破相，傷口極深。圖／取自Dcard
彰化縣一名少年遭便衣員警不當攔檢，臉撞上耕耘機而破相，傷口極深。圖／取自Dcard
彰化縣一名少年遭便衣員警不當攔檢，臉撞上耕耘機而破相，傷口極深。圖／取自Dcard
彰化縣一名少年遭便衣員警不當攔檢，臉撞上耕耘機而破相，傷口極深。圖／取自Dcard

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