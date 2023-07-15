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基隆夫妻吵架男持刀 勇警及時壓制化解危機腳受傷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一對夫妻前天在住處發生肢體衝突，第三分局碇內派出所所長胡穎豪率員警到場處理，因發現男子持刀架脖子情況緊急，所趁機壓制時受傷，昨天緊急進行手術，手術順利，目前住院觀察中。

市警第三分局碇內派出所13日獲報，暖暖區有住戶傳出有人呼叫「救命」聲，所長胡穎豪率員警到場處理，到場發現一對夫妻發生肢體衝突，男子見警方到場後情緒激動將菜刀架在脖子上。

副分局長許耀彬說，胡穎豪見狀即持電擊槍喝令放下刀械，待男子將菜刀放下後，胡穎豪趁機壓制，成功制止男子，但壓制過程中右膝蓋著地受傷，成功化解危機。

市警察局長張樹德獲報，指派督察長陳啓明及第三分局分局長楊宗昆至醫院慰問胡所長，對所長機敏英勇的表現表示肯定，並轉達市長謝國樑關心。

警政署駐區沈督察代表署長至醫院慰問，轉達署長的關心，醫院於昨天下午緊急手術，手術順利，目前住院觀察中，後續將持續實施關懷慰問。

夫妻吵架男持刀情況危及，勇警及時壓制化解危機卻受傷。記者游明煌／翻攝
夫妻吵架男持刀情況危及，勇警及時壓制化解危機卻受傷。記者游明煌／翻攝
夫妻吵架男持刀情況危及，勇警及時壓制化解危機卻受傷。記者游明煌／翻攝
夫妻吵架男持刀情況危及，勇警及時壓制化解危機卻受傷。記者游明煌／翻攝

手術 謝國樑

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