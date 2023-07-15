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塑美貝燒10小時只剩兩具鍋爐 員工沒上班憂心全寫臉上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

位於高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房昨疑堆放甲基丙烯酸甲酯的儲存槽爆炸起火，火勢燃燒10小時才撲滅，廠房燒毀，只剩兩具鍋爐，損失難以估計，因公司無法營運，10來名員工今天上午在大門聚集，憂心全寫在臉上。

塑美貝前身是聚美企業，1968年創立，日本知名企業「住友化學集團」2009年併購聚美後，塑美貝成為住友的子公司，以高雄為生產基地，並改名塑美貝科技，所生產的純MMA（甲基丙烯酸甲酯單體）原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。

一名從塑美貝前身聚美企業就跟隨公司的員工無奈表示，公司遇到大火燒成這樣，也不知怎麼辦？該名員工說，公司早班人員是6時50分就上班，所幸火災發生當下，人員緊急疏散，無人受傷。

有員工說，起火爆炸處疑為後方廠房的儲存槽桶，內部的兩具鍋爐並未燒到，但只剩兩具鍋爐也無法營運，就由公司主管決定未來的去留了。

記者重回現場，靠近起火處路邊的水溝蓋也被燻黑，可見當時高溫燃燒的威力。今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶，產業園區的保二總隊警方拉起封鎖線暫時禁止人車通行。

塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶，保二總隊警方拉起封鎖線暫時禁止人車通行。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶，保二總隊警方拉起封鎖線暫時禁止人車通行。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，一些員工今天上午聚集公司大門，因無法上班，憂心全寫在臉上。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，一些員工今天上午聚集公司大門，因無法上班，憂心全寫在臉上。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝昨大火撲滅後，今天上午怪手在發生起火點的廠房後方清運爆炸遭燒毀的廢棄槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝大火撲滅後，記者今天上午重回現場，發現靠近起火處路邊的水溝蓋也被燻黑，可見當時高溫燃燒的威力。記者石秀華／攝影
塑美貝大火撲滅後，記者今天上午重回現場，發現靠近起火處路邊的水溝蓋也被燻黑，可見當時高溫燃燒的威力。記者石秀華／攝影

塑美貝科技

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