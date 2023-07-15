危險！台中8旬婦下錯站被破35度高溫烈曬 麵攤前跌坐熱暈

全台持續高溫炎熱，前天嘉義一名青農在35度艷陽下務農，疑中暑身亡。前天上午10點多，85歲高姓婦人搭錯公車，在台中市神岡區下站候車，卻疑不敵高溫曝曬，老婦人當場熱暈跌坐麵攤前，麵攤老闆衝出呼叫並報警，所幸婦人喝水、休息後無礙，由警方護送返家。

連日高溫難耐，熱傷害事故頻傳，根據衛福部統計，7月截至13日，通報熱傷害就診人次達406人次。高姓婦人前天獨自搭乘公車外出訪友，返家時坐錯公車，在神岡區三民路換乘等車，疑不敵35度以上烈日曝曬，高婦曬暈跌坐在公車站牌旁一家麵攤前。

「姊啊！你有要緊嗎？」，熱心的麵攤老闆出來關心老婦人，擔心婦人年事已高，將她扶進店內陰涼處休息，同時報警。

豐原警分局神岡分駐所警員曾羿翔到場，高婦感謝熱心店家和警方協助，並說自己稍作休息就好，不願就醫。

警員曾羿翔評估高婦意識清楚，但考量身體可能虛弱無力，烈日下徒步返家恐再次發生意外，經婦人同意後，以巡邏車護送返家。

台中市烏日林新醫院急診醫學科醫師楊景旭指出，急診常在夏季遇到因熱傷害緊急送醫治療的個案，熱傷害三進程，第一是熱衰竭，為中暑前兆，會出現頭痛、無力、噁心想吐，甚至昏迷。