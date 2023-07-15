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獨／高雄壓克力大廠塑美貝燒毀損失慘重 日本總公司派主管來台善後

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

位於高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房昨疑堆放甲基丙烯酸甲酯的儲存槽爆炸起火，火勢燃燒10小時才撲滅，廠房付之一炬，損失慘重；一早消防鑑識人員到場採證進行火調，據了解，由於高雄市生產基地，製程恐將受影響，日本總公司主管在第一時間即飛來台關切，今早和相關主管開會研討善後。

塑美貝科技公司廠房昨天上午7點38分許，疑廠房後方儲存槽突然爆炸起火，因槽桶堆放290噸甲基丙烯酸甲酯，燃燒後火勢猛烈，滾滾黑煙竄天際，像黑色火龍盤踞在上方，還不時傳出巨大爆炸聲響，畫面驚人，臭味飄散至26公里遠的旗津都聞得到。

公司緊急疏散員工，由於鄰近廠房的西邊有華泰電子、北面是界霖科技公司廠房，消防局決定讓火苗燒盡290噸的原料槽，同時以消防機械人、消防員射水降溫，再輔以化學車噴泡沫，救火過程中，部分鐵皮屋頂因陷入火海，因燃燒高溫瞬間塌陷，整場火直至傍晚5時許殘火才熄滅。

塑美貝大火延燒近10小時才撲滅，廠房付之一炬，現場無人受傷，但財損難以估計。消防局人員今天上午進入火場鑑識火調，詳細起火原因仍在調查中。公司也請來怪手清運被燒毀的槽桶。

塑美貝前身是聚美企業，1968年創立，日本知名企業「住友化學集團」2009年併購聚美後，塑美貝成為住友的子公司，以高雄為生產基地，並改名塑美貝科技，所生產的純MMA（甲基丙烯酸甲酯單體）原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。

據了解，昨火災發生的第一時間，日本總公司即派高層主管飛來台灣關切，全程坐鎮，一把火燒掉塑美貝製程，高雄廠完全無法營運，今早日籍主管和塑美貝高雄廠主管開會研討善後事宜。

塑美貝昨發生大火，火勢延燒近10小時才撲滅，廠房付之一炬，今早怪手清運被燒毀的槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝昨發生大火，火勢延燒近10小時才撲滅，廠房付之一炬，今早怪手清運被燒毀的槽桶。記者石秀華／攝影
塑美貝昨發生大火，火勢延燒近10小時才撲滅，廠房付之一炬，今早從公司外看，廠房被燒得一片焦黑。記者石秀華／攝影
塑美貝昨發生大火，火勢延燒近10小時才撲滅，廠房付之一炬，今早從公司外看，廠房被燒得一片焦黑。記者石秀華／攝影
高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房昨天槽桶爆炸起火，290噸甲基丙烯酸甲酯燃燒後火勢猛烈，滾滾濃煙像黑龍捲盤據空中，畫面驚人。記者劉學聖／攝影
高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房昨天槽桶爆炸起火，290噸甲基丙烯酸甲酯燃燒後火勢猛烈，滾滾濃煙像黑龍捲盤據空中，畫面驚人。記者劉學聖／攝影
世界級壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，昨上午火勢悶燒，黑煙驚人，火勢燃燒10小時後，順利撲滅。記者石秀華／攝影
世界級壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，昨上午火勢悶燒，黑煙驚人，火勢燃燒10小時後，順利撲滅。記者石秀華／攝影

塑美貝科技

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