放存摺金融卡淪人頭戶 火車站置物櫃成詐團熱點

鐵路警察局今天表示，詐騙集團常以假投資借貸等手法騙民眾把金融卡及存摺放在各火車站置物櫃，導致被害人成洗錢共犯，統計至今有37件，以台中火車站最多，將持續宣導。

鐵路警察局指出，統計1月至今，查獲置物櫃詐騙案共37件，以台中火車站、桃園火車站、板橋火車站最嚴重。詐騙集團利用火車站置物櫃蒐集人頭帳戶存摺和金融卡。

鐵警局刑事大隊大隊長張瑋倫說，詐騙集團以假投資借貸、個人資料外洩、解除分期付款設定、假求職等手法，告知被害人應需要資料審核，提供金融卡及存摺，並要求放置火車站置物櫃內。

張瑋倫表示，各地火車站內置物櫃是提供旅客放行李或相關物品，但詐騙集團卻以此為轉手斷點，被害人放置金融卡等物並提供密碼給歹徒，再由車手到場取物。

鐵警局為積極打擊詐騙，跟置物櫃業者合作，在全台車站置物櫃治安熱區，張貼識詐標語，並以播音器播放語音及置物櫃面板植入宣導影片，呼籲民眾別把金融卡、證件、存摺及印章等物放在置物櫃內，以免成為洗錢共犯。

鐵警局指出，依新修正洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶或無正當理由把帳戶提供給他人使用，可處5年或3年以下有期徒刑，得併科新台幣3000萬元或100萬元以下罰鍰。