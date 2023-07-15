快訊

輕颱泰利估下午生成！氣象局：晚起外圍雲系影響 雨襲南部東部

「一級致癌物食物」你可能天天吃？長期食用恐增肝硬化、肝癌風險

陸官場整肅不斷 秦剛失蹤新傳聞超展開 原因快揭曉了？

放存摺金融卡淪人頭戶 火車站置物櫃成詐團熱點

中央社／ 台北15日電

鐵路警察局今天表示，詐騙集團常以假投資借貸等手法騙民眾把金融卡及存摺放在各火車站置物櫃，導致被害人成洗錢共犯，統計至今有37件，以台中火車站最多，將持續宣導。

鐵路警察局指出，統計1月至今，查獲置物櫃詐騙案共37件，以台中火車站、桃園火車站、板橋火車站最嚴重。詐騙集團利用火車站置物櫃蒐集人頭帳戶存摺和金融卡。

鐵警局刑事大隊大隊長張瑋倫說，詐騙集團以假投資借貸、個人資料外洩、解除分期付款設定、假求職等手法，告知被害人應需要資料審核，提供金融卡及存摺，並要求放置火車站置物櫃內。

張瑋倫表示，各地火車站內置物櫃是提供旅客放行李或相關物品，但詐騙集團卻以此為轉手斷點，被害人放置金融卡等物並提供密碼給歹徒，再由車手到場取物。

鐵警局為積極打擊詐騙，跟置物櫃業者合作，在全台車站置物櫃治安熱區，張貼識詐標語，並以播音器播放語音及置物櫃面板植入宣導影片，呼籲民眾別把金融卡、證件、存摺及印章等物放在置物櫃內，以免成為洗錢共犯。

鐵警局指出，依新修正洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶或無正當理由把帳戶提供給他人使用，可處5年或3年以下有期徒刑，得併科新台幣3000萬元或100萬元以下罰鍰。

警方表示，有民眾聲稱遇假求職詐騙，以收取現金的代價被指示要把提款卡放在火車站置物櫃，許多人會稱是詐騙被害人，不過新法上路，此行為有處罰規定，呼籲民眾勿以身試法。

圖為嘉義火車站的置物櫃貼滿防詐宣導文宣。示意圖／聯合報系資料照
圖為嘉義火車站的置物櫃貼滿防詐宣導文宣。示意圖／聯合報系資料照

詐騙集團 火車站 洗錢 金融卡

延伸閱讀

聽信網友投資古董轉手高獲利 她險匯160萬成詐團肥羊

「石門賴阿姨」郵局服務41年退休 鄉親不捨相送

注意「藍勾勾」！詐團假冒麥當勞官網 女子搶便宜買優惠券遭盜刷

詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表

相關新聞

烏龍攔檢17歲孝子致傷 網紅：自稱警察又不出示證件「是你不跑嗎？」

彰化縣埔鹽鄉17歲陳姓少年日前打工完騎單車返家，遭便衣員警疑不當攔檢致傷，引起譁然。有5.2萬人追蹤的農業臉書粉專「Li...

桃園夫妻來台中逢甲「玩到沒錢」 卻動歪念去搶劫雙雙被收押

桃園甘姓男子和黃姓妻子月初南下台中逢甲玩樂，身上錢花光光竟動起歪念，隨機見1名年輕女子等待出停車場時搶走她車上包包，僅得...

17歲新住民之子遭警攔檢受傷 網轟種族歧視：不能就這樣算了

彰化縣17歲陳姓學生日前被員警誤認為失聯移工，遭便衣員警攔檢導致受傷破相，送醫縫17針。PTT八卦版引起熱議，網友質疑...

高雄孕婦臨盆搭小黃就醫塞在半路 夫奔警所求助開道

高雄陳姓男子前天正中午急奔三民二警分陽明路派出所，焦急告知警方妻子將臨盆，攔計程車到醫院，但沿路塞車，妻子腹痛難耐，請求...

聽信網友投資古董轉手高獲利 她險匯160萬成詐團肥羊

高雄路竹63歲王姓女子日前加入網上古董買賣社團，深信投資該群組中價值不斐的古董，經轉賣可獲取高額報酬，正當王女周二在銀行...

母投資虛擬幣被騙走兩百萬 子報警合作逮車手

台北市高姓婦人今年初加入詐騙集團Line投資群組，被說服購買虛擬貨幣，不料卻是騙局，前後被騙走2百萬元，直到婦人的兒子發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦