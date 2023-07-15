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聽信網友投資古董轉手高獲利 她險匯160萬成詐團肥羊

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄路竹63歲王姓女子日前加入網上古董買賣社團，深信投資該群組中價值不斐的古董，經轉賣可獲取高額報酬，正當王女周二在銀行要轉匯160萬給網友時，2警員突然現身，告知王初期投資有獲利，但這是詐團慣用伎倆，吸金飽和後，就會宣布倒閉潛逃，王女才驚覺自己成了詐騙集團眼中的肥羊。

湖內分局路竹分駐所警員蔡承璋、警員邱振維周二1時許執行勤務時，接獲銀行行員通報，女客戶疑遭詐騙，打算匯款160萬元給網友，而2警趕赴到場後，初步先了解王女匯款動機，並徵得同意下，見網友與王女間互動對話，果真發現她落入了「高獲利類型投資詐欺」詐騙陷阱。

王女說，一開始透過交友社群認識網友，經網友遊說加入古董買賣社團後，網友不斷誘惑她，指這批古董不僅珍貴且搶市，轉賣後能獲取高利，久而久之她漸漸動了想快速賺大錢的念頭，才會堅持親赴銀行臨櫃匯款至網友指定帳戶，所幸警員及時向她說明，這才讓她恍然大悟，驚覺全是一場騙局。

高雄王姓女子差點要匯款160萬給網友投資。記者古和純／翻攝
高雄王姓女子差點要匯款160萬給網友投資。記者古和純／翻攝
高雄市警局湖內分局路竹分駐所巡邏警員告知王姓女子詐團常見的慣用伎倆。記者古和純／翻攝
高雄市警局湖內分局路竹分駐所巡邏警員告知王姓女子詐團常見的慣用伎倆。記者古和純／翻攝
銀行行員也向王姓女子說明她恐怕落入詐騙集團的陷阱。記者古和純／翻攝
銀行行員也向王姓女子說明她恐怕落入詐騙集團的陷阱。記者古和純／翻攝

詐騙集團 社群

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