聽信網友投資古董轉手高獲利 她險匯160萬成詐團肥羊

高雄路竹63歲王姓女子日前加入網上古董買賣社團，深信投資該群組中價值不斐的古董，經轉賣可獲取高額報酬，正當王女周二在銀行要轉匯160萬給網友時，2警員突然現身，告知王初期投資有獲利，但這是詐團慣用伎倆，吸金飽和後，就會宣布倒閉潛逃，王女才驚覺自己成了詐騙集團眼中的肥羊。

湖內分局路竹分駐所警員蔡承璋、警員邱振維周二1時許執行勤務時，接獲銀行行員通報，女客戶疑遭詐騙，打算匯款160萬元給網友，而2警趕赴到場後，初步先了解王女匯款動機，並徵得同意下，見網友與王女間互動對話，果真發現她落入了「高獲利類型投資詐欺」詐騙陷阱。