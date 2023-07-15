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聽信網友投資古董轉手高獲利 她險匯160萬成詐團肥羊
高雄路竹63歲王姓女子日前加入網上古董買賣社團，深信投資該群組中價值不斐的古董，經轉賣可獲取高額報酬，正當王女周二在銀行要轉匯160萬給網友時，2警員突然現身，告知王初期投資有獲利，但這是詐團慣用伎倆，吸金飽和後，就會宣布倒閉潛逃，王女才驚覺自己成了詐騙集團眼中的肥羊。
湖內分局路竹分駐所警員蔡承璋、警員邱振維周二1時許執行勤務時，接獲銀行行員通報，女客戶疑遭詐騙，打算匯款160萬元給網友，而2警趕赴到場後，初步先了解王女匯款動機，並徵得同意下，見網友與王女間互動對話，果真發現她落入了「高獲利類型投資詐欺」詐騙陷阱。
王女說，一開始透過交友社群認識網友，經網友遊說加入古董買賣社團後，網友不斷誘惑她，指這批古董不僅珍貴且搶市，轉賣後能獲取高利，久而久之她漸漸動了想快速賺大錢的念頭，才會堅持親赴銀行臨櫃匯款至網友指定帳戶，所幸警員及時向她說明，這才讓她恍然大悟，驚覺全是一場騙局。
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