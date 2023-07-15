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高雄孕婦臨盆搭小黃就醫塞在半路 夫奔警所求助開道

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄陳姓男子前天正中午急奔三民二警分陽明路派出所，焦急告知警方妻子將臨盆，攔計程車到醫院，但沿路塞車，妻子腹痛難耐，請求警方協助開道，員警隨即鳴笛在前方引導護送小黃，半小時路程僅10分鐘趕抵，順利護送陳妻生下可愛寶寶。

三民二警分局陽明所警員戴誌賢、黃識頻，前天中午12時許擔服備勤勤務，陳姓男子（33歲）突然神情慌張跑進派出所，陳表示妻子即將臨盆，原本在家待產，準備迎接新生兒，但妻子卻突然感到劇烈腹痛，於是先攔了計程車前往醫院。

陳男說，因沿路交通壅塞，見妻子一直喊痛，小黃剛好經過陽明所，司機請他下車到派出所請求員警協助開道，警方聽聞後，發現情況危急，隨即駕警車在前方沿線鳴笛開道。

警方引導小黃火速趕抵醫院，原本半小時車程，僅花了10分鐘就抵達，順利護送陳妻順利生產。

高雄一名孕婦臨盆，因搭小黃就醫塞在半路，丈夫奔警所求助開道，警方護送順利抵醫院生產。記者石秀華／翻攝
高雄一名孕婦臨盆，因搭小黃就醫塞在半路，丈夫奔警所求助開道，警方護送順利抵醫院生產。記者石秀華／翻攝
高雄一名孕婦臨盆，因搭小黃就醫塞在半路，丈夫奔警所求助開道，警方護送順利抵醫院生產。記者石秀華／翻攝
高雄一名孕婦臨盆，因搭小黃就醫塞在半路，丈夫奔警所求助開道，警方護送順利抵醫院生產。記者石秀華／翻攝

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