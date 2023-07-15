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烏龍攔檢17歲孝子致傷 網紅：自稱警察又不出示證件「是你不跑嗎？」

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烏龍攔檢17歲孝子致傷 網紅：自稱警察又不出示證件「是你不跑嗎？」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

彰化縣埔鹽鄉17歲陳姓少年日前打工完騎單車返家，遭便衣員警疑不當攔檢致傷，引起譁然。有5.2萬人追蹤的農業臉書粉專「Lin bay好油」林裕紘在臉書表示，如果沒有剛好有監視器畫面，是不是又跟去年新北三重分局的案子一樣，把路人當成通緝犯打一頓，不肯和解反而被員警告傷害、妨礙公務要索賠？

陳姓學生出身單親家庭，利用暑假到秧苗場打工，為新移民母親分擔家計。他日前傍晚打完工騎單車返家途中，竟被3名未穿著制服的員警誤認逃逸移工要求攔檢，他以為要被綁架而加速騎車逃跑，遭員警駕車追逐，抵抗時過程中撞到耕耘機受傷，送醫縫17針。

「Lin bay好油」說，人家騎著腳踏車，突然旁邊一輛車停下來，也不是警車，說是警察也不出示證件，然後開始抓你，「是你你不跑嗎？」結果彰化溪湖分局副分局長怎麼說？一名男子騎乘自行車並使用手機，精神狀況不佳、行車搖擺不定，遂攔停該男子並表明警察身份，男子誤以為警方是壞人，立即跑離現場，過程中男子不慎碰撞民宅之耕耘機，導致左臉頰遭割傷，本案此係誤會造成警方是執行盤查，並非鎖定逮捕對象抓錯人。

「Lin bay好油」表示，如果沒有剛好有監視器畫面，是不是又跟去年新北三重分局的案子一樣，把路人當成通緝犯，把人家打一頓，不肯和解反而被員警告傷害、妨礙公務要索賠？看到這個新聞，再看到監視器畫面影片，跟副分局長的聲明，真的覺得很扯。

網友說，「三個人從家用車衝下來，說是警察誰知道是真是假，任何人都會先跑先反抗吧」、「真的還好有監視器」、「盤查不用出示證件嗎」、「如果打擊黑道有這股狠勁就好了」、「如果人民保母執法都是這種素質，我真的很難尊重警察大人呢」、「壞人不敢抓，專抓好人窮人衰尾道人」、「這些都是警察的狡辯」、「看著真像黑道攔車擄人」。

17歲陳姓學生遭3名便衣員警圍捕，抵抗時過程中撞到耕耘機受傷。圖／民眾提供
17歲陳姓學生遭3名便衣員警圍捕，抵抗時過程中撞到耕耘機受傷。圖／民眾提供

警察 監視器

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